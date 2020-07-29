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高雄直播主之亂一審出爐 連千毅被判8年徒刑

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高雄直播主之亂一審出爐 連千毅被判8年徒刑

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

直播主連千毅涉與寵物店業者鄭又仁網路起糾紛，去年9月引發高雄街頭一連串砸店、開槍的治安風暴，檢警逮雙方人馬，更掃蕩連千毅所屬「天道盟太陽會高雄分會」，共起訴27人。高雄地院審理後，今天下午依組織、槍砲等罪嫌判連千毅7年徒刑，另恐嚇、強制等罪判連1年徒刑得易科罰金，全案可上訴。

其他26名被告也都判有罪，不過連千毅的死對頭鄭又仁，僅依恐嚇危害安全罪判6月徒刑。連千毅今天未到庭聽判。

起訴指控，連千毅（34歲）2016年成立「蘭庭國際公司」後，吸收男員工、少年13人加入太陽會高雄分會，並以位於高雄鼓山區鼓山二路的直播倉庫作為幫派活動據點，暫由謝育全暫任分會長，楊姓、黎姓男子分別任副分會長，鍾姓男子為組長，連千毅自己則是財務長兼業務長。

去年9月間連千毅疑不滿某女網友在網路上批評蘭庭公司販售的精品，鄭又仁在底下留言回應，連便指示員工回覆留言恐嚇；鄭又仁還收到影片為連千毅指示員工「你們去把寵物店呼呼欸（台語）」，使鄭當月17日凌晨1點22分許，率眾駕車前往直播倉庫叫囂，持刀械毀損倉庫鐵門的電鈴、監視器設備等。

連千毅隨即指揮成員展開報復，同日凌晨2點49分分別開4車抵達倉庫，毆打2男子又砸車，不過打錯人；當晚10點半，連千毅再度指揮手下，持棍棒、刀械敲砸寵物店，又誤認寵物店的客人為鄭的同夥，砸毀轎車。

連千毅、鄭又仁去年9月18日經人牽線後握手言和後，連卻得知鄭在「后羿聯盟」LINE群組號召去直播倉庫叫囂挑釁，連便於19日凌晨指示在倉庫內準備報復，雙方不顧大批警方在倉庫門口執行「街頭暴力專案路檢」勤務，鄭的人馬駕車衝撞倉庫大門、連的小弟隨即持棍棒、刀械衝出，幸好遭警方制止；連千毅仍心有不甘，與謝育全商討後，當天5點19分由張姓槍手去寵物店連開4槍示威。

檢警辦案期間5度發動搜索，將連千毅、鄭又仁等人拘捕到案，追查另發現，連千毅曾質疑底下小弟跟他的女性友人過從甚密，動「家法」蒙眼痛毆，錄影傳上內部微信群組，以警告不要背叛或再犯。

連千毅去年9月底收押至今，今年1月遭起訴後，開庭時多次主動陳述意見，卻失言「整起案件是政治力的介入」，也砲轟同案其他被告「我不再是這群人的老闆」，但請求交保都沒成功，反而使委任律師葉銘進在一審最後一次開庭時，痛批連千毅「開庭表現近乎弱智、低能」，希望法官能諒解連出庭的情況，是受羈押多個月情緒低落所致。

直播主連千毅（右）遭指控組織、槍砲、恐嚇等罪嫌，高雄地院今天下午一審宣判。本報資料照
直播主連千毅（右）遭指控組織、槍砲、恐嚇等罪嫌，高雄地院今天下午一審宣判。本報資料照

連千毅

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