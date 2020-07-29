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情色教主雪碧被爆生子林咚咚提告 通姦除罪化獲不起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

有情色教主稱號的辣模雪碧（本名方祺媛），去年遭周刊踢爆生子，雪碧的公司老闆郭柏均進出月子中心，妻子林咚咚指控2人有婚外情，提告妨害家庭，同時也針對郭在離家出走記者會上所言，提告毀謗。士林地檢署日前偵結，雪碧和郭因通姦相姦罪除罪化，獲不起訴，毀謗部分也不起訴。

去年12月《鏡週刊》以【雪碧偷生搶人夫】為娛樂頭條，系列報導雪碧傳出極祕生產，正在月子中心調養，且小孩的爸竟是已有3個孩子的人夫—台北武德旨德宮宮主CEO郭柏均。

郭在今年2月8日召開記者會，說明為何離家出走，正宮妻子林咚咚認為郭接受記者採訪時，「暗喻」第三個小孩非其骨肉，損害其名譽，提告毀謗罪，並同時提告郭、雪碧在不詳時間地點發生性行為，涉通姦、相姦罪。

檢方指出，今年5月29日大法官釋憲指出刑法239條通姦、相姦罪宣告違憲，因此2人涉犯罪，以不起訴處分。

檢方勘驗記者會的內容，郭稱「我跟她（林咚咚）達成共識，錢妳要多少，妳來找我談，房子也給妳，請你把二個孩子給我」，記者問「你只要二個？」，郭稱「對」。記者問「不是有三個嗎？」郭稱「第三個我不太方便說，你們也不要逼我講第三個的事情」。

記者再問「有去驗dna嗎？」，郭稱「沒有，第三個部分我離家出走以後，我也確實比較少見面」，記者問「為何不確認？」，郭回答「這個保留一點空間，你們可以去問林小姐」，記者問「意思是說第三個不是你的？」，郭稱「現在不能這樣講」。

檢方認為，郭在記者會上解釋和第三個孩子比較少見面，且記者提問是否親生，郭回答「不能這樣講」，認定不構成毀謗罪，罪嫌不足以不起訴處分。

郭日前否認不倫生子，提告周刊涉妨害名譽，撰稿記者透過法務辯稱，報導前蒐證長達1個月，消息來源可抗，且證據充分，出稿前詢問郭柏均本人與雪碧經紀人回應。台北地檢署認為，周刊拍下雪碧大肚孕照、郭進出月子中心，報導有所依據，未杜撰虛構，今年6月給予記者不起訴處分。

雪碧（左）、林咚咚（右）。圖 /本報資料照片
雪碧（左）、林咚咚（右）。圖 /本報資料照片

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