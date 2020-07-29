設境外公司假交易牟利150萬元美金 光洋科情侶檔吃官司

國內股票上櫃公司光洋應用材料科技公司實體交易課許姓女課長及衍生性交易課陳姓副理情侶檔，利用職務之便利用家人及自己名義設立境外紙上公司，再以低買高賣等手法，進行貴金屬虛偽交易買賣，致光洋公司蒙受損失約149萬多元美金，折合台幣約4300多萬元，台南地院認許女、陳違反證券交易法分處8年6月、4年徒刑，可上訴。

許女、陳均否認犯行，許女辯稱，因怕自己無法達成高層的業務上要求，才虛設境外紙上公司，藉此達成公司要求，也可分散風險。且其設立境外紙上公司與光洋公司進行貴金屬交易均給光洋公司較好的利差，因光洋公司就每筆實體交易均作相對應的衍生性交易，不致虧損。

檢方指出，許女、陳兩人犯罪手法，以虛設境外紙上公司名義向供應商低價買入貴金屬，再墊高價格出售給光洋公司；將光洋公司生產的貴金屬以低價出售與虛設境外紙上公司，再由光洋公司以高價向另一虛設境外紙上公司買回；佯由虛設境外紙上公司以高價出售貴金屬與光洋公司，再由光洋公司以低價出售與另一虛設境外紙上公司。

檢調調查，兩人利用職務之便，以家人及自己名義等，設成Alpha、SRT、Maxmetal等多家境外紙上公司，將光洋公司貴金屬視同囊中物，低買高賣，一再延長履約或任意取消交易等手法，直至光洋公司發現交易訂單未履約，東窗事發。