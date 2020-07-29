非法治腎衰竭、吃含鉛酵素粉 教徒誤信傳道人怒求償！

一名罹患腎衰竭的基督教徒誤信楊姓傳道人稱使用大陸傳銷公司「華林」能治病，匯款69萬元購買儀器、酵素粉，未料事後發現「華林」為非法公司，連儀器也沒有安檢證明，酵素粉更含高劑量的鉛，提告要楊吐回64萬餘元，台北地方法院判楊敗訴，應全額還給教徒，可上訴。

教徒主張，自己是虔誠的基督教徒，非常信任楊姓傳道人，楊得知他患有腎衰竭後，便以華林公司出產的DDS儀器為他治病，還稱很多人用儀器治療身體都好起來，還有人治癒尿毒症。

楊提供儀器和保健食品的證明，讓他誤信華林公司是合法、正當的傳銷公司，事後匯款69萬元給楊，未料楊幫他治療數次之後，找理由推託，他感到奇怪，上網查才發現儀器根本沒有安檢證明，楊推薦的酵素粉更含有高容量的鉛，驚覺被楊欺騙，扣除已拿到手的產品，要求楊還給他64萬餘元。

楊抗辯，收到教徒給的錢後已轉付給華林公司，責任不在自己，且縱使「華林」有媒體所稱涉嫌虛假宣傳及傳銷斂財等事，也是基督徒與「華林」間債務無法履行關係，不該對她提告。

法官指出，「華林」未經中國官方許可銷售醫療器械、保健食品，還以治療疾病等不實手法，組織下階層級招攬投資人、吸收下線成員以獲取利益，屬非法傳直銷公司；因此，中國官方已勒令公司停業，並監管負責人，故基督徒主張該公司為非法傳銷公司有理由。