張綱維羈押期限將屆滿 北檢近日偵結遠航案

台北地檢署偵辦遠東航空董事長張綱維涉嫌背信等案，先前聲請羈押禁見張綱維獲准。由於張綱維的羈押期限將於8月初屆滿，北檢近日可望偵查終結。

遠東航空公司去年12月12日宣布因資金籌措困難停航，北檢翌日即傳喚張綱維，針對遠航資金是否遭不法挪用等案情展開調查。

今年3月間，北檢以張綱維涉違背信罪、公司法、證券交易法申報公告不實罪與特別背信等罪嫌，向法院聲請羈押禁見，4月2日獲台北地方法院裁准。

北檢5月底聲請延長羈押，北院法官認為，本案牽涉金額高達新台幣數十億元的會計造假及背信、詐欺，而張綱維案發後突然提領大量現金，又自稱遭地下錢莊及黑道追債，足以認定張綱維有逃亡之虞，裁定自6月2日起延長羈押2個月。