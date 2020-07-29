大陸女子向業者辦理匯兌 財露白引狼入室偽裝警察強盜

台中市賴姓男子從事兩岸地下匯兌，獲悉顧客大陸胡姓女子住處內存放有大量的現金，去年底勾結劉男等3人，由賴提供胡女住處鑰匙給劉，再由劉等3人持刀侵入被害人住處，以手銬銬住胡女雙手，強盜新台幣、港幣、泰銖、人民幣等10餘萬財物，台中地院今天依加重強盜等罪將賴等4人判處8年4 月至7年3月不等重刑。

判決書指出，賴男（34歲）自去年10月8日至11月14日止，先後至台中市北區德化街大陸胡姓女子租住處收受新台幣，再匯款人民幣5萬、5萬、3萬4884元、2萬元至胡女在大陸地區金融機構的帳戶內，賺取新台幣6195元。

賴男得悉胡女租住處內存放有大量現金，與劉男（23歲）商議，以假冒警察身分至胡女租住處內強盜財物，由賴男提供胡租住處的鑰匙，而劉再找友人林男（23歲）、楊男（21歲）入夥。

去年12月19日下午，賴男將胡女租住處的2支鑰匙、感應扣交給劉，由劉等3人侵入胡女租住處，持偽造警察服務證並向胡女佯稱是刑事警察，要來抓逾期居留的胡女，胡女見狀即躲入房間內，劉等人踹開門，用手銬銬住胡女。

劉等3人在屋內搜刮財物，搜得新台幣12萬7784元、港幣350元、泰銖100元、人民幣40元等財物，離去前，再以黑色膠帶綁綑胡女雙腳，還以窗簾帶子綁胡女雙手。