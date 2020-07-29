放縱性侵犯致再犯 監院糾正台北監獄
監察院表示，台北監獄明知性侵犯彭木乾經5度鑑定評估均認治療不具成效，且有「中危險」再犯可能性，卻未依法送請地檢署檢察官向法院聲請強制治療，導致彭木乾出獄半年即再犯；因此在今天通過監委高鳳仙提案糾正台北監獄。
高鳳仙說，經查彭木乾在監服刑期間有接受治療、輔導，但5次評估結果仍具「中危險」再犯可能性，並均認定其治療未具成效而不通過假釋，但台北監獄卻未依規定，於刑期屆滿前3月送請地檢署檢察官向法院聲請強制治療宣告，致使彭男有再犯機會。
高鳳仙指出，性侵害犯加害人強制治療為社會安全網的最後一道防線，矯正該類加害人行為並預防再犯，對社會安全具重大影響；但性侵害犯強制治療處所的設置，雖經衛福部尋覓多個處所，但因地方政府反對、民眾抗爭等因素，仍困難重重，並未做成最後決定，行政院應正視此一嚴重問題，務實考量性侵害犯加害人刑後強制治療處所，使性侵害犯刑後強制治療落實執行。
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