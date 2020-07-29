放縱性侵犯致再犯 監院糾正台北監獄

監察院表示，台北監獄明知性侵犯彭木乾經5度鑑定評估均認治療不具成效，且有「中危險」再犯可能性，卻未依法送請地檢署檢察官向法院聲請強制治療，導致彭木乾出獄半年即再犯；因此在今天通過監委高鳳仙提案糾正台北監獄。

高鳳仙說，經查彭木乾在監服刑期間有接受治療、輔導，但5次評估結果仍具「中危險」再犯可能性，並均認定其治療未具成效而不通過假釋，但台北監獄卻未依規定，於刑期屆滿前3月送請地檢署檢察官向法院聲請強制治療宣告，致使彭男有再犯機會。