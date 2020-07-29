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收建商「快速單」費爆弊案 基市府1人聲押20相關人交保
基隆地檢署指揮調查人員偵辦基隆市政府都發處涉貪案，昨天約談涉案承辦人、跑照業者、建設公司員工及相關證人共21人，經6名檢察官漏夜偵訊後，黃姓承辦人涉收賄及財產來源不明罪嫌重大，且有串證及逃亡之虞，今天上午向法院聲請羈押，其餘3萬至50萬元不等金額交保。
基隆地檢署偵辦基隆市政府都市發展處建築管理科審照承辦人，藉審照及勘驗機會，利用建商急於及早取得使用執照心態，向建商收取「快速單」費用，涉嫌違反貪汙治罪條例。
昨天由主任檢察官謝雨青、陳彥章、張友寧及檢察官何治蕙、翁健剛、林姿妤共同指揮法務部調查局桃園市調查處，持基隆地方法院核發之搜索票，兵分多路，至基隆市、台北市、新北市、桃園市等地搜索建設公司、跑照業者辦公室及相關涉嫌人住所共20處。
檢調查獲相關帳冊資料，並同步約談涉案承辦人、跑照業者、建設公司員工及相關證人共21人到案，經6名檢察官漏夜偵訊後，認黃姓承辦人因涉嫌收賄及財產來源不明罪嫌重大，且有串證及逃亡之虞，今天上午向法院聲請羈押，其餘建設公司員工及跑照業者分別以3萬至50萬元不等金額交保。
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