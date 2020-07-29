麥當勞基金會前志工暗槓2千多張發票兌獎 侵占千萬被訴

冷姓男子在「麥當勞叔叔之家」慈善基金會擔任志工，協助處理民眾捐贈統一發票的機會，2011開始到今年為止，暗槓2000多張中獎發票，兌獎近千萬元，冷坦承犯行，台北地檢署偵辦，今天依公益侵占等罪將冷起訴。

在金融機構工作的冷姓男子，休假時到基金會當志工，工作為負責協助整理公益捐贈箱內的統一發票對獎。

檢察官指控，冷姓男子近年投資失利，起意侵吞中獎發票，他將民眾捐贈的發票帶回家對獎，利用人頭、哥哥的名義去兌領，不過，事後有被冒名兌獎的人頭因申辦就學補助遭退件，向國稅局提出申訴，檢調根據兌獎紀錄，鎖定監視器，查知冷涉案。