聽新聞
test
0:00 / 0:00

A基隆李鵠餅店2689萬 高院批女記帳貪得無厭

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

基隆知名的李鵠餅店委請楊正三記帳及報稅代理業務人事務所處理稅務，楊身體不好，派女員工余怡欣處理，余女卻從2012年起侵占2千多萬的稅款，國稅局發現李鵠餅店未依法繳納營業稅，業者才知委託代繳的稅款遭侵吞。基隆地院依詐欺取財、背信等罪判余女9年徒刑，沒收2507萬犯罪所得；她上訴，高等法院改判5年徒刑，沒收未扣案的2402萬元。

國稅局基隆分局去年表示，李鵠餅店雖是「受害者」，但逃漏稅不能以此理由卸責，業者已補稅、繳罰款。

余怡欣自2012年7、8月起至2016年11月止，以短報銷售額的方式降低應繳稅額，再Ａ差額，犯案次數多達28次，其中包括她2014、2015年替餅店負責人李張富枝申報綜合所得稅0元，卻仍請款，李張富枝上當，將上百萬存入余女帳戶內。

此外，2014、2014年的3筆營業稅還是冒用已過世的楊正三名義製作。李鵠餅店前負責人李儀宗2009年死亡，卻也出現在營業人銷售額與稅額申報書上。

余怡欣在法院開庭時坦承錯誤。李張富枝表示，餅店只有記錄簡單的流水帳，沒有正式的帳務處理人員，都是委託外面的記帳士，她個人綜合所得稅也是委託余怡欣計算、申報、繳納，她以為都沒有問題，直到2016年12月收到國稅局調查營業稅銷售額的公文，才知道余女沒有如實繳納。

余怡欣違背任務，擅自短報銷售額或扣抵留抵稅額，害李鵠餅店遭國稅局追繳營業稅、裁處罰鍰。高院認為余女替李鵠餅店申報營業稅，每次都可請領2萬元記帳費，卻不顧餅店可能遭追繳營業稅、裁處罰鍰甚至停止營業，詐領營利事業所得稅及綜合所得，「貪得無厭」。

事發後，余怡欣長達兩年沒賠償李鵠餅店，還說願以每月賠1萬至1萬5千元的條件來和解，高院批她挪用、詐取金額合計高達2689萬餘元，卻以「賭博、吃喝玩樂花掉」等理由掩飾資金流向，根本是蔑視司法。

李鵠餅店。圖／聯合報系資料照片
李鵠餅店。圖／聯合報系資料照片

延伸閱讀

沿濱海公路找基隆網美打卡景點 X Peugeot 308 1.5L BlueHDi

影／「海邊有人一直漂」 基隆海洋廣場緊急救一女上岸

觀察站／花大錢在相同路廊 搞成4輸

基隆人跳腳 停站多 輕軌並沒比較快

相關新聞

麥當勞基金會前志工暗槓2千多張發票兌獎 侵占千萬被訴

冷姓男子在「麥當勞叔叔之家」慈善基金會擔任志工，協助處理民眾捐贈統一發票的機會，2011開始到今年為止，暗槓2000多張...

法官「預告」判館長緩刑：2年別再罵吳宗憲了

「館長」陳之漢開直播罵藝人吳宗憲「你什麼洨」等，依公然侮辱罪起，吳另求償百萬；台北地院今天開庭，館長表示自始就認罪，法官...

向書商索賄養酒店小姐 文化部前人文司長貪78萬又被訴

文化部人文司前司長朱瑞皓利用職權向台北市出版商業同業公會理事長盧欽政等廠商索賄、接受招待出國，獲78萬多元不法利益，協助...

非法治腎衰竭、吃含鉛酵素粉 教徒誤信傳道人怒求償！

一名罹患腎衰竭的基督教徒誤信楊姓傳道人稱使用大陸傳銷公司「華林」能治病，匯款69萬元購買儀器、酵素粉，未料事後發現「華林...

大陸女子向業者辦理匯兌 財露白引狼入室偽裝警察強盜

台中市賴姓男子從事兩岸地下匯兌，獲悉顧客大陸胡姓女子住處內存放有大量的現金，去年底勾結劉男等3人，由賴提供胡女住處鑰匙給...

放縱性侵犯致再犯 監院糾正台北監獄

監察院表示，台北監獄明知性侵犯彭木乾經5度鑑定評估均認治療不具成效，且有「中危險」再犯可能性，卻未依法送請地檢署檢察官向...

收建商「快速單」費爆弊案 基市府1人聲押20相關人交保

基隆地檢署指揮調查人員偵辦基隆市政府都發處涉貪案，昨天約談涉案承辦人、跑照業者、建設公司員工及相關證人共21人，經6名檢...

A基隆李鵠餅店2689萬 高院批女記帳貪得無厭

基隆知名的李鵠餅店委請楊正三記帳及報稅代理業務人事務所處理稅務，楊身體不好，派女員工余怡欣處理，余女卻從2012年起侵占...

高跟鞋秒成傷人利器 她踩斷友人腳趾吃刑責

高雄市柯姓女子去年與朋友相約小聚暢飲，散場時，微醺的她抗拒搭小黃回家，與同行友人拉拉扯扯，腳上穿的高跟鞋不小心踩傷對方，...

員林果菜市場用地謠傳賣掉了 公所與代表會告網友

彰化縣員林果菜市場改建案引發爭議，員林市長游振雄、市代會主席賴東位及代表們今天上午到彰化地檢按鈴申告網友與部分攤商亂傳謠...

慶富律師涉違律師法 竹檢：移付律師懲戒委員會懲戒

知名律師楊明勳在任職眾勤德久法務事務所合夥律師期間，經慶富造船公司執行長簡良鑑介紹，並擔任海軍獵雷艦採購案專案律師，卻意...

14歲國中女生被大貨車撞死 司機賠600多萬拈香獲緩刑

新竹物流股份有限公司林姓貨運司機，去年底駕駛大貨車至中市烏日區中山路，跨越雙黃線，違規駛入對向車道內，撞騎自行車的14歲...

熱門新聞

停車擋人又來了！餐廳吃飯停車被擋 一家老小等到天黑都無法移車

法拍快來撿便宜 桃市2千萬電梯別墅底價剩7百多萬

不受新冠肺炎影響 台中市民在家申請事故初判表破8萬件

新店「湯泉美地」大樓拍賣 台北分署下月開拍

查建案官商勾結？基隆建管科遭搜索 帶走2人調走4卷宗

影／「海邊有人一直漂」 基隆海洋廣場緊急救一女上岸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。