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高跟鞋秒成傷人利器 她踩斷友人腳趾吃刑責
高雄市柯姓女子去年與朋友相約小聚暢飲，散場時，微醺的她抗拒搭小黃回家，與同行友人拉拉扯扯，腳上穿的高跟鞋不小心踩傷對方，害人右腳第一腳趾有3公分撕裂傷、趾骨線性骨折。柯女挨告傷害，橋頭地院依過失傷害罪，判處她拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。
判決指出，柯女去年11月24日深夜與好友相約小酌，酒後，同行的謝姓女友人擔心她安危，在路口招計程車打算送她回家。沒想到柯一時情緒失控，堅決不上車，還頻頻後仰抗拒，混亂之中，腳踩高跟鞋的她不小心踩傷謝女右腳，鞋跟狠狠在謝女腳趾踩出3公分開放性撕裂傷，腳趾也因此骨折。
謝女受傷後，決定提告柯女傷害。橋頭地院認為，柯女穿高跟鞋，走路本來就該小心謹慎、保持重心平穩，避免踩傷他人，卻在應注意而未注意情況下踩傷謝女，犯後至今未與被害人達成和解，也未賠償或博取諒解，相當不應該。
承審法官考量柯女當時酒後狀態不佳，依過失傷害罪，判處拘役40日，得易科罰金4萬元，還能上訴。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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