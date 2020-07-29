法官「預告」判館長緩刑：2年別再罵吳宗憲了

「館長」陳之漢開直播罵藝人吳宗憲「你什麼洨」等，依公然侮辱罪起，吳另求償百萬；台北地院今天開庭，館長表示自始就認罪，法官定紛止爭，開出「付10萬元作公益」、「2年內不再罵吳宗憲」2條件，預告將判館長緩刑2年。

刑事訴訟實務，被告緩起訴、緩刑的先決條件，是「需徵得告訴人同意」，不過，法官審酌兩造難以達成和解、顧及避免浪費司法資源，在未經吳宗憲確定同意下，即暴露會判館長緩刑的心證，並不常見。

法官調閱館長的司法紀錄指出，館長一路上風風雨雨，雖然許多因講話被告的案子都獲不訴起，但在刑法妨害名譽除罪化前，開直播講話還是得小心。

法官對館長說，開直播真的很暢快，直播很受青少年的歡迎，也有教育、宣導、紓壓的效果，但不應講髒話，「用諷刺的話去說也可以啊」；法官說，每個人有講話的習慣，如果再一次的話，本案的緩刑就會被撤銷。

館長表示，他承認說過這些話，偵查中檢察官就告訴他「洨」這個字不行說，也勸雙方和解，他一路誠實面對法律，但吳宗憲方面的態度始終很差。

館長還說，他自始認罪，也認為法官要判他有罪的話，「要罰多少就罰一罰嘛」，館長說，法官要他半年內捐10萬元作公益，其實他馬上就可以捐，「我還可以捐更多」。