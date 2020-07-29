快訊

直播／中獎率僅4％！客庄旅遊券抽獎 幸運兒是你嗎？

動滋券除了迪卡儂還有哪裡可用？店家清單竟還有特力屋、墊腳石

聽新聞
test
0:00 / 0:00

員林果菜市場用地謠傳賣掉了 公所與代表會告網友

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林果菜市場改建案引發爭議，員林市長游振雄、市代會主席賴東位及代表們今天上午到彰化地檢按鈴申告網友與部分攤商亂傳謠言說公所已經把市場賣了換現金，希望司法還他們清白，請大家別再以訛傳訛。

游振雄說，公所最近向員林鎮代會提案員林果菜市場改建案，但在臨時會還未開議前，公所提案單即遭竊錄後在外傳發，導致外界誤解果菜市場用地已遭變賣、攤商被迫搬遷，還說他分到最多好處，為了捍衛自己清白決定提告。

賴東位說，因為攤商一直傳說果菜市場已賣掉，要攤商月底就要遷出，造成社會不安，許多攤商到公所抗議，一般公共建設都要經過提案規劃，哪可能馬上要攤商遷出，所以除了告在網路上散佈謠者，也要請司法單位調查哪些攤商在散佈謠言。

今天鎮代會中19席代表中僅一名黃姓代表因在外地未簽名提告，將告在網路上散發謠言的林姓和曹姓網友誹謗，並調查攤商及相關人是否涉及誹謗、妨礙秘密。

游振雄說，各項大型建設一定都會經過數年甚至數十年的評估與規劃，市公所一定會審慎規劃評估，批發市場用地未來若變更為商業區，員林果菜市場仍可繼續留在原處，改建期間果菜市場會暫遷中繼市場營運，公所會與果菜公司再召開座談會，並已請大會先將提案保留。

彰化縣員林果菜市場改建案引發爭議，員林市長游振雄、市代會主席賴東位及代表們今天上午到彰化地檢按鈴申告網友與部分攤商亂傳謠言說公所已經把市場賣了換現金，希望司法還他們清白，請大家別再以訛傳訛。記者林宛諭／攝影
彰化縣員林果菜市場改建案引發爭議，員林市長游振雄、市代會主席賴東位及代表們今天上午到彰化地檢按鈴申告網友與部分攤商亂傳謠言說公所已經把市場賣了換現金，希望司法還他們清白，請大家別再以訛傳訛。記者林宛諭／攝影
彰化縣員林果菜市場改建案引發爭議，員林市長游振雄、市代會主席賴東位及代表們今天上午到彰化地檢按鈴申告網友與部分攤商亂傳謠言說公所已經把市場賣了換現金，希望司法還他們清白，請大家別再以訛傳訛。記者林宛諭／攝影
彰化縣員林果菜市場改建案引發爭議，員林市長游振雄、市代會主席賴東位及代表們今天上午到彰化地檢按鈴申告網友與部分攤商亂傳謠言說公所已經把市場賣了換現金，希望司法還他們清白，請大家別再以訛傳訛。記者林宛諭／攝影

延伸閱讀

員林完善開發、北斗重賞生育 人口微增

員林市晴雨球場啟用 廣盛盃決賽熱鬧開打

彰縣社區關懷據點達260處 員林醫院將改建成社福大樓

彰化社區關懷據點已260處 舊員林醫院將改建社福大樓

相關新聞

法官「預告」判館長緩刑：2年別再罵吳宗憲了

「館長」陳之漢開直播罵藝人吳宗憲「你什麼洨」等，依公然侮辱罪起，吳另求償百萬；台北地院今天開庭，館長表示自始就認罪，法官...

海科館詐貸案改判加重 慶富總裁陳慶男二審判7年10月

慶富集團總裁陳慶男因獵雷艦詐貸案遭重判25年，他另兼負責人的慶陽海洋公司，也遭控承包國立海科館興建營運案，涉以不實工程進...

男警背著老婆外遇 囂張小三嗆正宮「剛跟妳老公爽完」

許姓女子明知擔任警察的朱姓人夫有家室，竟和他交往、發生性行為，還深夜跑到朱的妻子家中踹門，大吼自己才是他老婆，並多次傳露...

「被歪樓」的法普教育 存在國中小教科書的錯誤法律知識

我們應該從什麼時候開始學習法律知識呢？你曾關心過國中小學生社會課本所教的法律知識，是正確的還是錯誤的嗎？如果教科書寫錯了，又抑或是老師教錯了，又會造成什麼影響呢？目前國中小現行教科書中，又有哪些錯誤的法律知識呢？以下，我們略舉兩例說明。

為酒肇兄後送槓醫護遭女醫打臉 蘭嶼鄉長妻道歉關臉書

台東縣蘭嶼鄉長夏曼‧加拉牧與妻子謝春玉為了妻子哥哥在蘭嶼酒駕車禍受傷，找了民進黨籍原住民立委關切空轉後送台灣未果，引發謝...

員林果菜市場用地謠傳賣掉了 公所與代表會告網友

彰化縣員林果菜市場改建案引發爭議，員林市長游振雄、市代會主席賴東位及代表們今天上午到彰化地檢按鈴申告網友與部分攤商亂傳謠...

慶富律師涉違律師法 竹檢：移付律師懲戒委員會懲戒

知名律師楊明勳在任職眾勤德久法務事務所合夥律師期間，經慶富造船公司執行長簡良鑑介紹，並擔任海軍獵雷艦採購案專案律師，卻意...

14歲國中女生被大貨車撞死 司機賠600多萬拈香獲緩刑

新竹物流股份有限公司林姓貨運司機，去年底駕駛大貨車至中市烏日區中山路，跨越雙黃線，違規駛入對向車道內，撞騎自行車的14歲...

反駁法官投書 司法官學院：已取消夜間門禁

針對高雄地院法官黃奕超就革新司法官學院的媒體投書，有關學員制服、夜間門禁等資訊，法務部司法官學院今天說，學院早已開放生活...

雲林七旬翁持刀埋伏刺死女友 二審仍判無期徒刑

雲林縣71歲老翁楊敬欽不滿陳姓女友提出分手，出手毆打她，陳女申請保護令才剛通過2天，去年7月17日清晨持刀埋伏在她上班必...

男友當兵她偷和小王交往 惡男抓到把柄10分鐘逼硬上2次

桃園周姓男子愛慕1名女網友，得知她男友在當兵，期間和第二名男友交往中，周示愛不成竟將2人對話截圖，揚言散布她兵變劈腿一事...

搭錯火車未補票被移送 肇因自強號誤點裁定不罰

顏男4月間持購買台鐵自強號新竹至竹南的125車次，因火車誤點搭上新竹至台中的127車次，經127車次列車長吳男查驗車票時...

熱門新聞

停車擋人又來了！餐廳吃飯停車被擋 一家老小等到天黑都無法移車

法拍快來撿便宜 桃市2千萬電梯別墅底價剩7百多萬

不受新冠肺炎影響 台中市民在家申請事故初判表破8萬件

查建案官商勾結？基隆建管科遭搜索 帶走2人調走4卷宗

新店「湯泉美地」大樓拍賣 台北分署下月開拍

涉造謠郭台銘破產遭中共下逮捕令 韓粉被判處拘役50日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。