員林果菜市場用地謠傳賣掉了 公所與代表會告網友

彰化縣員林果菜市場改建案引發爭議，員林市長游振雄、市代會主席賴東位及代表們今天上午到彰化地檢按鈴申告網友與部分攤商亂傳謠言說公所已經把市場賣了換現金，希望司法還他們清白，請大家別再以訛傳訛。

游振雄說，公所最近向員林鎮代會提案員林果菜市場改建案，但在臨時會還未開議前，公所提案單即遭竊錄後在外傳發，導致外界誤解果菜市場用地已遭變賣、攤商被迫搬遷，還說他分到最多好處，為了捍衛自己清白決定提告。

賴東位說，因為攤商一直傳說果菜市場已賣掉，要攤商月底就要遷出，造成社會不安，許多攤商到公所抗議，一般公共建設都要經過提案規劃，哪可能馬上要攤商遷出，所以除了告在網路上散佈謠者，也要請司法單位調查哪些攤商在散佈謠言。

今天鎮代會中19席代表中僅一名黃姓代表因在外地未簽名提告，將告在網路上散發謠言的林姓和曹姓網友誹謗，並調查攤商及相關人是否涉及誹謗、妨礙秘密。