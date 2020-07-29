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慶富律師涉違律師法 竹檢：移付律師懲戒委員會懲戒

聯合報 / 記者巫鴻瑋王駿杰／新竹即時報導

知名律師楊明勳在任職眾勤德久法務事務所合夥律師期間，經慶富造船公司執行長簡良鑑介紹，並擔任海軍獵雷艦採購案專案律師，卻意外捲入涉違法地下匯兌，同時因其所屬眾勤德久法務事務所亦同時受海軍委任處理獵雷艦採購案，使得楊明勳涉違律師法規定，「本人或同一律師事務所之律師曾受委託人之相對人之委任，不得執行職務」，而遭到檢調調查。

經檢方調查，楊明勳在2014年10月起擔任慶富造船公司的海軍獵雷艦採購案專案律師，卻在2015年初因慶富公司在福建省漳洲市雲霄縣興建光電學院，需以人民幣支付工程款而有人民幣資金需求，因此簡良鑑請楊明勳協助尋找管道進行新台幣與人民幣匯兌，楊明勳隨即找上儀玳化妝品的董事長方姓男子請他協助。

檢方指出，楊明勳與儀玳化妝品董事長明知非銀行不得辦理國內外匯兌業務，卻為了賺匯兌利差而違法進行匯兌業務，期間資金往來高達數千萬，楊明勳則從中獲利30萬元新台幣「服務費」。

楊明勳辯稱因為儀玳化妝品董事長在上海經營化妝品，又因當時慶富在漳州的工程案過農曆年前急於發薪給農民工，才會撮合慶富公司與儀玳公司進行互換人民幣與新台幣，但2方都不是以這個為業務。

最後檢方認定，難以確認楊明勳是銀行法第29條第1項所規範的經營地下匯兌業者，而且也沒有發現楊明勳有提供其他公司或個人進行兩岸匯兌，雖然客觀上是有利用非經主管許可的國內外匯兌管道完成資金轉移，但楊是受簡良鑑請託，因此認為他犯罪嫌疑不足，在涉違銀行法部分予以楊明勳不起訴。

新竹地檢署主任檢察官陳玉華則表示，楊明勳違反銀行法部分雖已不起訴，但涉違反律師法部分經偵查終結，將移付律師懲戒委員會懲戒。

新竹地檢署。圖／本報系資料照片
新竹地檢署。圖／本報系資料照片

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