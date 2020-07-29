快訊

羽球／確定了！ 台北羽球公開賽今年停辦

北榮證實李登輝狀況不佳 蔡英文賴清德蘇貞昌上午探視

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為酒肇兄後送槓醫護遭女醫打臉 蘭嶼鄉長妻道歉關臉書

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導

台東縣蘭嶼鄉長夏曼‧加拉牧與妻子謝春玉為了妻子哥哥在蘭嶼酒駕車禍受傷，找了民進黨籍原住民立委關切空轉後送台灣未果，引發謝春玉與醫護人員在臉書筆戰，謝春玉在臉書PO文「蘭嶼醫療需要被看見」文中對蘭嶼衛生所醫生判準語多抱怨，且有錯誤醫療常識，引來蘭嶼衛生所醫生黃京葦發表七點說明解釋醫療判準，直言「真的很希望大家能互相尊重專業」獲得網友一面倒讚同，鄉長夫人謝春玉24日發表道歉信函，但網友批評依舊潮湧，謝春玉今天早上也關閉臉書。

此事起源有蘭嶼衛生所人員在臉書爆料公社爆料：是7月10日謝春玉的哥哥在蘭嶼騎機車酒駕自撞受傷送蘭嶼衛生所治療，鄉長與鄉長夫人等親友趕到衛生所關心，負責看診的醫生朱士岳判斷鄉長夫人的哥哥病況，未達空轉後送標準，鄉長於是請同黨籍原住民立委關心。

當天晚上10點40分許，蘭嶼衛生所接到衛福部照護司電話表示「鄉長致電給立委，要求空轉後送.......」晚間11時左右，全蘭嶼衛生所的醫護人員都著裝下樓，申請一個不符合空轉後送的病人給鄉長看，鄉長還當著大家臉再打一次電話給立委，鬧到半夜12點，因病人傷勢未符空審中心醫生判定後送標準，結論空轉申請被駁回，謝春玉的哥哥11日一早由親友陪同搭民航機到台東馬偕就醫。

謝春玉隨即也在臉書貼文「蘭嶼醫療需要被看見」反擊，沒有為難蘭嶼醫護人員， 空轉後送被駁回家人也是隔天搭民航機到台東就醫，但衛生所醫生判定病人肋骨斷四根、肩膀骨裂，不必後送，但實際是肋骨斷六根，腰椎第二及第四節橫突骨折斷裂，還有血胸，加護病房住了7天，手術2次，這不算嚴重。

但針對謝香玉的PO文，同在蘭嶼衛生所服務的醫生黃京葦則在個人臉書PO文七點說明，聲援同僚朱士岳醫師，黃京葦說，因為回留言一直被鄉長夫人刪除 加上整篇貼文刪除，只好在自己的臉書回應。

黃京葦的七點說明包括：針對肋骨斷幾根？病人酒醉狀態無法穩定站立並且吸飽氣，這就影響X 光判讀，台東馬偕的診斷也都是電腦斷層才看得清楚的喔；病人肋骨骨折都有可能造成輕微或大量氣血胸，若是大量出血是必須氣管插管及胸管插管治療，甚至要開胸手術，病人隔天上午還能搭機，醫生的判「不需空轉後送」無誤等，直言「真的很希望大家能互相尊重專業，也記取兩年前的教訓（黑鷹墜機事件）。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧馭妻子謝春玉近來謝春玉哥哥日前酒駕自撞受傷空轉後送運一事引起糾紛。圖／取自謝春玉臉書
蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧馭妻子謝春玉近來謝春玉哥哥日前酒駕自撞受傷空轉後送運一事引起糾紛。圖／取自謝春玉臉書
蘭嶼衛生所醫生黃京葦聲援同僚與鄉長夫人謝春玉在臉書筆戰。圖／取自黃京葦臉書
蘭嶼衛生所醫生黃京葦聲援同僚與鄉長夫人謝春玉在臉書筆戰。圖／取自黃京葦臉書
蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧的妻子謝春玉因哥哥日前酒駕自撞受傷，爭取空轉後送運未果在臉書PO文抱怨，引發網友一面批評後，24日她在臉書PO文道歉，今天則關閉臉書／取自謝春玉臉書
蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧的妻子謝春玉因哥哥日前酒駕自撞受傷，爭取空轉後送運未果在臉書PO文抱怨，引發網友一面批評後，24日她在臉書PO文道歉，今天則關閉臉書／取自謝春玉臉書
蘭嶼衛生所醫生黃京葦聲援同僚與鄉長夫人謝春玉在臉書筆戰。圖／取自黃京葦臉書
蘭嶼衛生所醫生黃京葦聲援同僚與鄉長夫人謝春玉在臉書筆戰。圖／取自黃京葦臉書
蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧的妻子謝春玉因哥哥日前酒駕自撞受傷，爭取空轉後送運未果在臉書PO文抱怨，引發爭議後刪文，但已被截圖／取自謝春玉臉書
蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧的妻子謝春玉因哥哥日前酒駕自撞受傷，爭取空轉後送運未果在臉書PO文抱怨，引發爭議後刪文，但已被截圖／取自謝春玉臉書

延伸閱讀

擴建開元港 水工模型試驗成功

物資吃緊貨輪運能不足 綠島蘭嶼造公船聲浪再起

傳蘭嶼擬徵收登島費 鄉公所：無此構想

蘭嶼擬徵入島費 澎湖賠本供水

相關新聞

海科館詐貸案改判加重 慶富總裁陳慶男二審判7年10月

慶富集團總裁陳慶男因獵雷艦詐貸案遭重判25年，他另兼負責人的慶陽海洋公司，也遭控承包國立海科館興建營運案，涉以不實工程進...

男警背著老婆外遇 囂張小三嗆正宮「剛跟妳老公爽完」

許姓女子明知擔任警察的朱姓人夫有家室，竟和他交往、發生性行為，還深夜跑到朱的妻子家中踹門，大吼自己才是他老婆，並多次傳露...

「被歪樓」的法普教育 存在國中小教科書的錯誤法律知識

我們應該從什麼時候開始學習法律知識呢？你曾關心過國中小學生社會課本所教的法律知識，是正確的還是錯誤的嗎？如果教科書寫錯了，又抑或是老師教錯了，又會造成什麼影響呢？目前國中小現行教科書中，又有哪些錯誤的法律知識呢？以下，我們略舉兩例說明。

為酒肇兄後送槓醫護遭女醫打臉 蘭嶼鄉長妻道歉關臉書

台東縣蘭嶼鄉長夏曼‧加拉牧與妻子謝春玉為了妻子哥哥在蘭嶼酒駕車禍受傷，找了民進黨籍原住民立委關切空轉後送台灣未果，引發謝...

14歲國中女生被大貨車撞死 司機賠600多萬拈香獲緩刑

新竹物流股份有限公司林姓貨運司機，去年底駕駛大貨車至中市烏日區中山路，跨越雙黃線，違規駛入對向車道內，撞騎自行車的14歲...

反駁法官投書 司法官學院：已取消夜間門禁

針對高雄地院法官黃奕超就革新司法官學院的媒體投書，有關學員制服、夜間門禁等資訊，法務部司法官學院今天說，學院早已開放生活...

雲林七旬翁持刀埋伏刺死女友 二審仍判無期徒刑

雲林縣71歲老翁楊敬欽不滿陳姓女友提出分手，出手毆打她，陳女申請保護令才剛通過2天，去年7月17日清晨持刀埋伏在她上班必...

男友當兵她偷和小王交往 惡男抓到把柄10分鐘逼硬上2次

桃園周姓男子愛慕1名女網友，得知她男友在當兵，期間和第二名男友交往中，周示愛不成竟將2人對話截圖，揚言散布她兵變劈腿一事...

搭錯火車未補票被移送 肇因自強號誤點裁定不罰

顏男4月間持購買台鐵自強號新竹至竹南的125車次，因火車誤點搭上新竹至台中的127車次，經127車次列車長吳男查驗車票時...

住宿全在地人？飯店詐國旅補助

台東十四家旅宿業者涉嫌收購民眾身份資料，詐領交通部二○一九年「擴大國旅秋冬旅遊住宿補助」；台東地檢署日前搜索約談業者、旅...

野柳公園管理員打傷導遊 判賠14萬

林姓導遊帶領陸客參觀野柳女王頭，跨越圍欄幫陸客拍照時，與蔡姓園區人員起衝突，2人互告分被判刑。衝突過程中，林被蔡打傷，向...

欣翰建設董座涉嫌炒作生藥股 違反證交法以200萬交保

欣翰建設董事長邱麟（原名邱茂煌）涉嫌炒作懷特生技新藥公司股價，以高價買進手法操縱股價，影響交易市場價格。台北地檢署今指揮...

熱門新聞

停車擋人又來了！餐廳吃飯停車被擋 一家老小等到天黑都無法移車

不受新冠肺炎影響 台中市民在家申請事故初判表破8萬件

查建案官商勾結？基隆建管科遭搜索 帶走2人調走4卷宗

法拍快來撿便宜 桃市2千萬電梯別墅底價剩7百多萬

新店「湯泉美地」大樓拍賣 台北分署下月開拍

涉造謠郭台銘破產遭中共下逮捕令 韓粉被判處拘役50日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。