為酒肇兄後送槓醫護遭女醫打臉 蘭嶼鄉長妻道歉關臉書

台東縣蘭嶼鄉長夏曼‧加拉牧與妻子謝春玉為了妻子哥哥在蘭嶼酒駕車禍受傷，找了民進黨籍原住民立委關切空轉後送台灣未果，引發謝春玉與醫護人員在臉書筆戰，謝春玉在臉書PO文「蘭嶼醫療需要被看見」文中對蘭嶼衛生所醫生判準語多抱怨，且有錯誤醫療常識，引來蘭嶼衛生所醫生黃京葦發表七點說明解釋醫療判準，直言「真的很希望大家能互相尊重專業」獲得網友一面倒讚同，鄉長夫人謝春玉24日發表道歉信函，但網友批評依舊潮湧，謝春玉今天早上也關閉臉書。

此事起源有蘭嶼衛生所人員在臉書爆料公社爆料：是7月10日謝春玉的哥哥在蘭嶼騎機車酒駕自撞受傷送蘭嶼衛生所治療，鄉長與鄉長夫人等親友趕到衛生所關心，負責看診的醫生朱士岳判斷鄉長夫人的哥哥病況，未達空轉後送標準，鄉長於是請同黨籍原住民立委關心。

當天晚上10點40分許，蘭嶼衛生所接到衛福部照護司電話表示「鄉長致電給立委，要求空轉後送.......」晚間11時左右，全蘭嶼衛生所的醫護人員都著裝下樓，申請一個不符合空轉後送的病人給鄉長看，鄉長還當著大家臉再打一次電話給立委，鬧到半夜12點，因病人傷勢未符空審中心醫生判定後送標準，結論空轉申請被駁回，謝春玉的哥哥11日一早由親友陪同搭民航機到台東馬偕就醫。

謝春玉隨即也在臉書貼文「蘭嶼醫療需要被看見」反擊，沒有為難蘭嶼醫護人員， 空轉後送被駁回家人也是隔天搭民航機到台東就醫，但衛生所醫生判定病人肋骨斷四根、肩膀骨裂，不必後送，但實際是肋骨斷六根，腰椎第二及第四節橫突骨折斷裂，還有血胸，加護病房住了7天，手術2次，這不算嚴重。

但針對謝香玉的PO文，同在蘭嶼衛生所服務的醫生黃京葦則在個人臉書PO文七點說明，聲援同僚朱士岳醫師，黃京葦說，因為回留言一直被鄉長夫人刪除 加上整篇貼文刪除，只好在自己的臉書回應。

黃京葦的七點說明包括：針對肋骨斷幾根？病人酒醉狀態無法穩定站立並且吸飽氣，這就影響X 光判讀，台東馬偕的診斷也都是電腦斷層才看得清楚的喔；病人肋骨骨折都有可能造成輕微或大量氣血胸，若是大量出血是必須氣管插管及胸管插管治療，甚至要開胸手術，病人隔天上午還能搭機，醫生的判「不需空轉後送」無誤等，直言「真的很希望大家能互相尊重專業，也記取兩年前的教訓（黑鷹墜機事件）。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康