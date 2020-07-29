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反駁法官投書 司法官學院：已取消夜間門禁

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

針對高雄地院法官黃奕超就革新司法官學院的媒體投書，有關學員制服、夜間門禁等資訊，法務部司法官學院今天說，學院早已開放生活管理，黃撰寫的內容部分資訊與現狀不符，特予回應。

司法官學院說，學院自改組以來，在司法官班課程設計及研習規劃均做大幅改革，依照司改國是會議期望的方向，延長實習期間，開設多元實習機關，廣開司法人權及司法倫理課程，深化實務案例教學等，授課及考試也全面數位化，並更重視國際交流，培養學員的國際視野。

此外，學院也開放生活管理，學員早已採取自由住宿，也沒有學員制服，今年5月起，夜間門禁已取消，一方面讓學員能自主管理，另一方面更嚴格要求落實專業倫理及淘汰機制，讓不適任的司法官學員廢止受訓資格，為司法官的品質把關。

司法官學院表示，學院另配合司改國是會議後成立的考訓用協調會議各項共識結論，進行未來法律專業人考訓合一制度相關法規及配套措施的研擬。

學院說，至於導師「跟課」則是相當於助教性質，為了幫助學員課後學習，了解講座授課內容，才能與學員討論，且是學院多年來優良的傳統，相信學員不會曲解制度上的美意。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

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