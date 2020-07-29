雲林七旬翁持刀埋伏刺死女友 二審仍判無期徒刑

雲林縣71歲老翁楊敬欽不滿陳姓女友提出分手，出手毆打她，陳女申請保護令才剛通過2天，去年7月17日清晨持刀埋伏在她上班必經農會停車場持刀刺傷，致傷重送醫不治，雲林地方法院認楊犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身，楊不服上訴，台南高分院今天宣判，駁回上訴，維持無期徒刑。

法院審理時，楊翁再三否認有殺人犯意，辯稱只是想要教訓陳女。陳女的子女向法官表示，無法接受母親已經死亡，每每想到母親就不禁落淚。

一審合議庭認為，楊姓老翁在案發前購買凶刀，又涉嫌選擇陳女上班前的時間及上班地點的停車場行凶，行凶過程短短10秒鐘，顯見是預謀犯案，非臨時起意。

合議庭指出，楊翁手段雖然凶殘，且造成陳女無可彌補損害，但審酌楊翁行凶主因在於陳女不再繼續交往，而楊翁長年鬱鬱寡歡，易感寂寞，在高度憂鬱及焦慮狀態下採取此種激烈、殘酷的方式殺害被害人。