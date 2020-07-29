快訊

羽球／確定了！ 台北羽球公開賽今年停辦

北榮證實李登輝狀況不佳 蔡英文賴清德蘇貞昌上午探視

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男警背著老婆外遇 囂張小三嗆正宮「剛跟妳老公爽完」

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

許姓女子明知擔任警察的朱姓人夫有家室，竟和他交往、發生性行為，還深夜跑到朱的妻子家中踹門，大吼自己才是他老婆，並多次傳露骨簡訊給朱妻說「妳老公一輩子都不會離開我，剛和妳老公爽完」等，朱妻認為婚姻遭毀對許提告求償100萬元，法院審理後判許得賠償30萬元，可上訴。

朱妻主張，先生是警職人員，2人結婚16年多，由於彼此平時分居台北、桃園，對方休假才會回來家中，未料去年8月15日凌晨，許女突然跑到他們家踹大門，大聲吼叫要朱和她回台北，還說自己才是朱的老婆，她報警處理後，朱卻仍被許強行帶離。

她說，許女之後又傳簡訊說「她現在就在我身邊，跟我相愛著，每天都跟我做愛呢，妳老公一輩子都不會離開我」等語，企圖破壞2人多年婚姻，沒多久先生就提離婚，許更變本加厲傳訊息表示「我剛跟妳老公爽完，他說我是她最愛的人」，一再顯示他們有不正當交往關係，對許求償100萬元。

許女經法院通知均未到庭，也沒提出任何書狀聲明或陳述；法院查，朱妻提出相關錄音、對話截圖，可見她主張有所依據，認定許女一再傳送和朱男相愛、發生關係的訊息，不斷向她宣示自己才是朱的老婆、要求朱男離婚，可見確實有侵害朱妻配偶權，且情節重大。

法院審酌，朱妻和其擔任警察的先生目前仍有婚姻關係，依據本案朱妻所受損害、痛苦程度及許女侵害配偶權情節等，判處許得賠償朱妻一共30萬元。

許女和已婚擔任警察的朱姓人夫交往，還傳訊嗆朱的老婆，朱妻以許侵害她配偶權提告獲賠30萬元。示意圖／ingimage
許女和已婚擔任警察的朱姓人夫交往，還傳訊嗆朱的老婆，朱妻以許侵害她配偶權提告獲賠30萬元。示意圖／ingimage

延伸閱讀

金卡戴珊哭了！婚姻陷入最低潮又被夫指外遇 太委屈？

老公生日當天與外遇女子嘿咻 人妻向小三求償判賠40萬

人夫偷吃小三說有神明認證 還要求「兩女共侍一夫」

威爾史密斯公開認愛妻外遇「兒子好友」 透露心酸原因

相關新聞

海科館詐貸案改判加重 慶富總裁陳慶男二審判7年10月

慶富集團總裁陳慶男因獵雷艦詐貸案遭重判25年，他另兼負責人的慶陽海洋公司，也遭控承包國立海科館興建營運案，涉以不實工程進...

男警背著老婆外遇 囂張小三嗆正宮「剛跟妳老公爽完」

許姓女子明知擔任警察的朱姓人夫有家室，竟和他交往、發生性行為，還深夜跑到朱的妻子家中踹門，大吼自己才是他老婆，並多次傳露...

「被歪樓」的法普教育 存在國中小教科書的錯誤法律知識

我們應該從什麼時候開始學習法律知識呢？你曾關心過國中小學生社會課本所教的法律知識，是正確的還是錯誤的嗎？如果教科書寫錯了，又抑或是老師教錯了，又會造成什麼影響呢？目前國中小現行教科書中，又有哪些錯誤的法律知識呢？以下，我們略舉兩例說明。

為酒肇兄後送槓醫護遭女醫打臉 蘭嶼鄉長妻道歉關臉書

台東縣蘭嶼鄉長夏曼‧加拉牧與妻子謝春玉為了妻子哥哥在蘭嶼酒駕車禍受傷，找了民進黨籍原住民立委關切空轉後送台灣未果，引發謝...

14歲國中女生被大貨車撞死 司機賠600多萬拈香獲緩刑

新竹物流股份有限公司林姓貨運司機，去年底駕駛大貨車至中市烏日區中山路，跨越雙黃線，違規駛入對向車道內，撞騎自行車的14歲...

反駁法官投書 司法官學院：已取消夜間門禁

針對高雄地院法官黃奕超就革新司法官學院的媒體投書，有關學員制服、夜間門禁等資訊，法務部司法官學院今天說，學院早已開放生活...

雲林七旬翁持刀埋伏刺死女友 二審仍判無期徒刑

雲林縣71歲老翁楊敬欽不滿陳姓女友提出分手，出手毆打她，陳女申請保護令才剛通過2天，去年7月17日清晨持刀埋伏在她上班必...

男友當兵她偷和小王交往 惡男抓到把柄10分鐘逼硬上2次

桃園周姓男子愛慕1名女網友，得知她男友在當兵，期間和第二名男友交往中，周示愛不成竟將2人對話截圖，揚言散布她兵變劈腿一事...

搭錯火車未補票被移送 肇因自強號誤點裁定不罰

顏男4月間持購買台鐵自強號新竹至竹南的125車次，因火車誤點搭上新竹至台中的127車次，經127車次列車長吳男查驗車票時...

住宿全在地人？飯店詐國旅補助

台東十四家旅宿業者涉嫌收購民眾身份資料，詐領交通部二○一九年「擴大國旅秋冬旅遊住宿補助」；台東地檢署日前搜索約談業者、旅...

野柳公園管理員打傷導遊 判賠14萬

林姓導遊帶領陸客參觀野柳女王頭，跨越圍欄幫陸客拍照時，與蔡姓園區人員起衝突，2人互告分被判刑。衝突過程中，林被蔡打傷，向...

欣翰建設董座涉嫌炒作生藥股 違反證交法以200萬交保

欣翰建設董事長邱麟（原名邱茂煌）涉嫌炒作懷特生技新藥公司股價，以高價買進手法操縱股價，影響交易市場價格。台北地檢署今指揮...

熱門新聞

停車擋人又來了！餐廳吃飯停車被擋 一家老小等到天黑都無法移車

不受新冠肺炎影響 台中市民在家申請事故初判表破8萬件

查建案官商勾結？基隆建管科遭搜索 帶走2人調走4卷宗

法拍快來撿便宜 桃市2千萬電梯別墅底價剩7百多萬

新店「湯泉美地」大樓拍賣 台北分署下月開拍

涉造謠郭台銘破產遭中共下逮捕令 韓粉被判處拘役50日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。