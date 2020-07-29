男警背著老婆外遇 囂張小三嗆正宮「剛跟妳老公爽完」

許姓女子明知擔任警察的朱姓人夫有家室，竟和他交往、發生性行為，還深夜跑到朱的妻子家中踹門，大吼自己才是他老婆，並多次傳露骨簡訊給朱妻說「妳老公一輩子都不會離開我，剛和妳老公爽完」等，朱妻認為婚姻遭毀對許提告求償100萬元，法院審理後判許得賠償30萬元，可上訴。

朱妻主張，先生是警職人員，2人結婚16年多，由於彼此平時分居台北、桃園，對方休假才會回來家中，未料去年8月15日凌晨，許女突然跑到他們家踹大門，大聲吼叫要朱和她回台北，還說自己才是朱的老婆，她報警處理後，朱卻仍被許強行帶離。

她說，許女之後又傳簡訊說「她現在就在我身邊，跟我相愛著，每天都跟我做愛呢，妳老公一輩子都不會離開我」等語，企圖破壞2人多年婚姻，沒多久先生就提離婚，許更變本加厲傳訊息表示「我剛跟妳老公爽完，他說我是她最愛的人」，一再顯示他們有不正當交往關係，對許求償100萬元。

許女經法院通知均未到庭，也沒提出任何書狀聲明或陳述；法院查，朱妻提出相關錄音、對話截圖，可見她主張有所依據，認定許女一再傳送和朱男相愛、發生關係的訊息，不斷向她宣示自己才是朱的老婆、要求朱男離婚，可見確實有侵害朱妻配偶權，且情節重大。