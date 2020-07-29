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男友當兵她偷和小王交往 惡男抓到把柄10分鐘逼硬上2次

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園周姓男子愛慕1名女網友，得知她男友在當兵，期間和第二名男友交往中，周示愛不成竟將2人對話截圖，揚言散布她兵變劈腿一事，還說「用性行為來抵這一次」、「1萬元買妳秘密太便宜」，逼女子10分鐘和他性交2次、匯2萬元給他，法院審理後依強制性交罪等判周5年，可上訴。

檢警調查，周男2018年1月2日在臉書主動和女子攀談，對方因男友在當兵，同時和第二位男友交往中，加上和周素不相識就明確告知自己非單身，希望周能知難而退，且答應加周LINE好友後立即封鎖，引起周男不滿。

周遂申辦1個LINE的假帳號，將彼此聊天談到她劈腿對話截圖，以此要脅說要散布至學校、臉書爆料公社，強迫她解除LINE的封鎖，還要求發生性行為，女子深怕被男友得知她兵變，加上在交友圈恐身敗名裂只好同意，周並在10分鐘內和她性交2次，完事後更脅她提領2萬元現金給他花用。

審理時，周坦承客觀事實，但辯稱和女子性交2次是協議好，因為之前聊天突然被她封鎖，就跟她說劈腿很不好，應該讓她男友知道，對方則說希望好好談，自己就要求發生性行為她也同意，後來又一時貪念收了女子2萬元。

女子則說，當時她臉書有顯示男友在當兵，所以才向周說有第二個男友會管他，盼周別找她一直聊天，後來周就用假LINE帳號傳對話截圖，還恫稱「好好注意妳學校和爆料公社，這些被公開看你怎麼活」，加上有把柄在周手上，對方又提出說「要用性行為抵這一次」。

女子表示，本來抵死不從，但當下自己慌了只好跟周回家，性交過程她完全沒互動，也不理對方，結果周不滿意還說她像死魚一樣，隔沒10分鐘又發生第2次，幾天後周繼續騷擾，她只好匯1萬元給他希望了事，周卻說「用1萬元買她這秘密太便宜了」，才又匯第2次一共2萬元給他。

法院認為，周男在臉書結識女子，明知她有2個男友竟以劈腿為把柄相脅，逼對方性交戕害她身心，更以散布恫嚇讓女子交付2萬元，且犯後矢口否認，未曾真誠向女子道歉，依強制性交罪、恐嚇取財罪各判周男4年6月、10月，合併應執行5年。

周男得知女網友兵變劈腿，以此要脅逼她性交、匯錢，法院依強制性交、恐嚇取財判周5年。示意圖／ingimage
周男得知女網友兵變劈腿，以此要脅逼她性交、匯錢，法院依強制性交、恐嚇取財判周5年。示意圖／ingimage

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