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搭錯火車未補票被移送 肇因自強號誤點裁定不罰

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

顏男4月間持購買台鐵自強號新竹至竹南的125車次，因火車誤點搭上新竹至台中的127車次，經127車次列車長吳男查驗車票時發現，顏未補票，涉違反社會秩序維護法，台中地院認台鐵先誤點，致顏搭錯車，且127車次未停靠竹南，叫顏如何下竹南，而顏的媽媽已補足票款，法官裁定不罰。

內政部警政署鐵路警察局臺中分局指控，顏男於4月12日15時10分至30分間許，自交通部台灣鐵路管理局新竹車站持購買的台鐵第125車次自強號南下列車車票而搭乘127車次自強號南下列車。

127列車行駛新竹站至台中站之間，為吳姓列車長查驗車票時所發現，並要求吳男依旅客運送規約補票，因吳男未予理會，始報警而查獲，警方依違反社會秩序維護法規定，移送法院裁處。

社會秩序維護法第69條第1項第2款規定「無票或不依定價擅自搭乘公共交通工具或進入遊樂場所，不聽勸阻或不照章補票或補償者，處三日以下拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰」。

立法意旨係為禁止無賴之徙，或不良少年看白戲，或搭乘車、船不照章買票而訂定此條款，而法條之處罰以行為人擅自搭乘公共交通工具或進入遊樂場所者，以無票或不依定價擅自搭乘或進入，經權責或管理之人個別告知及勸阻後而無效，行為人不為接受且執意不照章補票或補償者，始足當之。

顏男表示，是他疏失而誤搭乘127車次，因他身上錢不夠，並非拒不補票，願意支付127車次新竹至台中區間之票價，且顏男應補的127車次票價於同日17時55分，已由他母親在竹南站補足票款。

法官認為，4月12日當天，顏男原欲搭乘台鐵自強號125車列車本應於15時19分到站，因當日台鐵列車誤點，另本應於15時9分到站之127車次列車遲至15時25分始到站。

顏男即持該車票搭上127車次列車，又127車次列車自新竹站開車後直達台中站，中途並未停靠竹南站，顯見顏男係持該車票誤搭127車次列車而無法在竹南站下車。

法官認顏男的辯詞有理由，縱顏未合台鐵旅客運送契約而持該車票而搭乘127車次列車之行為有不當，惟因當日台鐵列車誤點亦有疏失，顏男搭錯列車及因身上錢不夠而無法即時補票，且事後已由家人補足該票款，裁定不罰。

顏男持購買台鐵自強號新竹至竹南的125車次，因火車誤點搭上新竹至台中的127車次，經列車長驗票未補票，法官認火車先誤點，致顏搭錯車，且127車次未停靠竹南，叫顏如何下竹南，法官裁定不罰。圖／本報資料照
顏男持購買台鐵自強號新竹至竹南的125車次，因火車誤點搭上新竹至台中的127車次，經列車長驗票未補票，法官認火車先誤點，致顏搭錯車，且127車次未停靠竹南，叫顏如何下竹南，法官裁定不罰。圖／本報資料照

列車 台鐵

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