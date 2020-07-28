欣翰建設董座涉嫌炒作生藥股 違反證交法以200萬交保

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

欣翰建設董事長邱麟（原名邱茂煌）涉嫌炒作懷特生技新藥公司股價，以高價買進手法操縱股價，影響交易市場價格。台北地檢署今指揮調查局台北市調處，兵分6路搜索並約談被告邱麟及6名證人到案，複訊後依違反證交法命邱以200萬元交保。

欣翰建設於1997年成立，公司位於台北市敦化南路二段。知名建案有正對中山北路官道、緊鄰士林官邸的「欣翰士林官邸」。據了解，欣翰建設名氣雖不大，但股東個個有來頭，董事長邱麟以裝潢工程起家；股東賈文中，是股市知名金主。

檢調獲報，2016年3月間，邱麟涉嫌以高價買進上市公司懷特生計新藥（4108）8000多張股，藉由盤中拉抬、急拉尾盤手法，將股價從30元一路炒到43元，共買進8000多張，雖然未賣出而沒有擬制性獲利，但哄抬股價涉嫌擾亂國家金融秩序，涉犯證交法。

檢肅黑金專組檢察官林易萱今指揮台北市調處，兵分6路搜索並約談被告邱麟及6名證人到案，傍晚移送複訊後，認定邱涉犯證交法罪嫌重大，命以200萬元交保候傳。

欣翰建設董事長邱麟（原名邱茂煌）涉嫌炒作懷特生技新藥公司股價，以高價買進手法操縱股價，影響交易市場價格。台北地檢署複訊後依違反證交法命邱以200萬元交保。圖／本報資料照。
欣翰建設董事長邱麟（原名邱茂煌）涉嫌炒作懷特生技新藥公司股價，以高價買進手法操縱股價，影響交易市場價格。台北地檢署複訊後依違反證交法命邱以200萬元交保。圖／本報資料照。

北市 士林官邸

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