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法拍快來撿便宜 桃市2千萬電梯別墅底價剩7百多萬
「別墅、名畫、木雕、土地拍賣來了」，法務部行政執行署桃園分署8月4日再度舉辦123聯合拍賣會，該分署今天下午表示，這次特別加入名畫拍賣，最受關注的有屋齡6年的桃園市大溪區、平鎮區的2棟電梯別墅拍賣，其中平鎮區金陵十二富社區別墅歷經法院、分署法拍7次流標，原始底價約2000萬元，這次底標756萬元起，還有未落款知名畫作都是「一口價」變賣。
桃園分署指出，這次法拍標物件中，大溪區瑞菖清景社區、平鎮區金陵十二富社區2棟均為屋齡6年電梯別墅，前者為首拍，建物、不包括土地，底價1470萬元起；後者歷經法院和該分署拍賣流標7次，原始底價約2000萬元，這次拍賣底價756萬元起，適合居住，受到民眾關注。
龍潭區泥橋段21地號、222地號2筆土地持分（面積3420坪、3031坪），平均每坪不到2萬元，另提供3幅畫作拍賣，其中花瓶花開畫作，無落款人，「一口價」變賣48萬元，還有2009年出廠2200西西的納智捷2次拍賣，價格相對低廉，有興趣或需要代步車民眾不要錯過。
桃園分署主任行政執行官黃有文表示，該分署多次拍賣會受到許多民眾關注詢問，8月4日拍賣會在上午10時及下午3時，在該分署（桃園區中正路1195號1樓騎樓）進行，有別墅、土地及畫作、水晶、木雕及時尚精品多樣物件，歡迎有興趣民眾把握機會投標選購。
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