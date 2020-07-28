執行署8月4日聯合拍賣 台北分署主打藍寶石男戒
法務部行政執行署台北分署今天表示，123聯合拍賣會將於8月4日登場，主打重量約14.37克拉的藍寶石男戒，另有土地36筆及建物5筆，歡迎民眾到場投標應買。
行政執行署各分署在每個月第一個週二下午3時同步舉辦動產、不動產聯合拍賣會，稱為「123聯合拍賣會」。
台北分署新聞稿指出，此次不動產拍賣標的計有土地36筆及建物5筆，其中新北市新店區湯泉美地大樓與台北市文山區和平東路4段公寓，將分別進行第2次、第3次拍賣程序，底價已低至新台幣2120萬元及2016萬元。
動產部分，台北分署推出重量約14.37克拉的藍寶石男戒，拍賣會上還有地墊、按摩棒、隨行電風扇、短袖圓領T恤及手推車等生活雜貨。
台北分署表示，隨國內疫情趨緩、防疫解封，123聯合拍賣會有關不動產拍賣部分，將進一步開放現場投標，凡不動產拍賣公告記載「本件採現場投標與通訊投標並行之方式」，皆可到現場投標，民眾可以選擇最適合的投標方式應買。
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