建商求加速發照涉找人「跑照」行賄 基市2官員被查辦

基市府都市發展處建管科人員涉嫌收賄，檢、調今天前往建管科及建商辦公室等20個地點搜索，將建管科黃姓、楊姓等人帶回偵訊。記者邱瑞杰／攝影 檢、調偵辦基市府官員涉貪汙案，檢察官指揮調查局桃園市調處人員，今天前往基市府都市發展處、建商辦公室等20個地點搜索，查扣4個建案卷宗，並將都發處建管科黃姓、楊姓人員及建商人員約20人帶回偵辦，釐清案情。

據了解，調查局桃園市調查處接獲檢舉，基市都發處建管科人員藉由審核、勘驗等程序，「刁難」建照、使照發放期程。建商因有貸款、交屋時間壓力，只能主動或被迫，委託跑照業者出面「溝通」，過程中涉嫌行賄，官員涉嫌收賄。

基隆地檢署指揮桃園市調處今天上午7點多持搜索票，前往市府3樓都發處建築管理科，出示索索票表明來意後展開搜索，共帶走2014年到2016年間的4份建案卷宗。建案地點七堵區1件、信義區2件，安樂區1件，其中2件已發照，另2件尚未發照。

市調處查扣市府相關證物，並將主管工地的黃姓男子、負責執照行政作業的楊姓男子，帶回偵詢。市府表示，全力配合檢調查辦案，但不清楚偵辦內容。

調查人員還分赴台北、新北建商、營造商辦公室，以及台北、新北、桃園、基隆的建商人員家中搜索，其中1家建商的董事長住家也被搜索。