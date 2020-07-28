弒父棄屍案二審 男吵著要自己找律師辯護

新竹市胡姓男子與父親起衝突，竟持刀砍死父親，一審判胡男無期徒刑，經上訴，二審今天開庭，胡男不願配合二審法院指定的義務辯護律師，當庭吵著要換律師，要自己找律師。

胡男之前在二審台灣高等法院出庭時表示，他曾經因農藥中毒，到醫院就診，法官可調閱相關病歷；法官今天在庭上表示，經函詢醫院，並沒有胡男講述的就醫資料，胡男對此表示不滿，指法院沒有仔細調查，並說不願配合坐在一旁的義務辯護律師，要換律師，自己找認識的律師。

法界人士指出，在強制辯護案件，如果被告沒有自行委任律師時，被告辯護人來源有三種，分別是法院公設辯護人、法院義務辯護律師，或是法扶基金會的扶助律師。

一審的新竹地方法院判決指出，38歲胡姓男子去年5月31日，與65歲父親在家爭吵，胡男一氣之下，持刀朝父親砍殺20餘刀，造成父親重傷身亡。

判決指出，胡男見父親已無生命跡象，把屍體藏在浴室內，伴屍3日後，將父親屍體搬出，放在轎車後車廂，並載往舊社橋下旁農田灌溉水渠棄屍。胡男搬運屍體過程，被鄰居發現報警，揭開這起弒父案。

一審審理期間，公訴檢察官表示，胡男平日與父親同居生活，應盡孝道報恩，卻因起口角就持刀砍死父親，手段凶殘，行徑令人髮指。雖胡男坦承犯行，但對於殺人動機避重就輕，也不見悔悟，犯後態度不佳，求處死刑，以儆效尤。

一審合議庭考量，胡男經醫院精神鑑定患有精神疾病，不過，胡男在殺害父親時具有辨識能力，依人權兩公約精神，不得對精神病患判處死刑，因此依殺害直系尊親屬罪，判無期徒刑，褫奪公權終身。