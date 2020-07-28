涉造謠郭台銘破產遭中共下逮捕令 韓粉被判處拘役50日

支持韓國瑜的呂姓韓粉，擔憂鴻海集團的前董事長郭台銘會瓜分韓國瑜的票源，去年在臉書上發表標題「郭 X銘，的秘密」不實貼文，造謠稱郭面臨破產，法官以散布文字誹謗罪將呂判處拘役50日，得易科罰金。圖／本報資料照 支持韓國瑜的呂姓男子，擔憂鴻海集團的前董事長郭台銘會瓜分韓國瑜的票源，去年在臉書上發表標題「郭X銘，的秘密」不實貼文，造謠稱郭面臨破產，欠債1兆多人民幣，中共已經下逮捕令，郭周轉不過來，拜託蔡英文協助，經郭提告，呂坦承犯行，台中地院以呂詆毀郭的商業信用，毀損郭的名譽，法官以散布文字誹謗罪將呂判處拘役50日，得易科罰金。可上訴。

承審法官以呂男（55歲）於臉書社群網站上所發表的貼文內容與郭台銘財務狀況實情不符，就郭及郭所經營公司財務狀況為指摘，足以詆毀郭的商業信用，對於郭的名譽已有毀損，犯刑法第310條第2項的散布文字誹謗罪。

法官審酌，呂男明知以現今網路資訊流通迅速，訊息所及範圍實無法掌控，仍於臉書社群網站張貼誹謗言論，行為確有不當，缺乏尊重他人名譽之法治觀念至為顯明，遂判處拘役。

檢察官查出，呂男在網路上見到臉書帳號「Ida Lee」於去年4月2日在臉書發表「郭台銘選上總統一定會自肥」網路貼文、某電子報於去年7月 8日發布標題「郭台銘海外跳票紀錄難看12年製造1.02兆臭彈」新聞報導及某網誌於去年9月29日發表標題「郭台銘必選2020台灣總統的內幕消息」網路文章，未經查證內容是否與事實相符。

呂男因支持韓國瑜代表中國國民黨參選總統，並認為郭台銘參加中國國民黨黨內初選敗給韓國瑜後，仍未放棄參選總統，而心生不滿，基於加重誹謗之犯意，於去年11月4日，在臉書上發表標題「郭 X銘，的秘密」貼文。

不實內容寫著「難道你不知道，郭要破產了嗎？他欠大陸銀行1兆2億人民幣，今年10月，郭他棄選總統，其主因就資金周轉不靈，他在鄭州的工廠 5.5萬人關廠，工廠的員工遣散費，只發放大陸規定的30~40%，另外他

的3~4座大面板廠，也因中美貿易大戰影響，都沒有定單，9月初時，郭開價92億美金，他還親自飛去沙烏地阿拉伯，拜託王子們幫忙」。

「但至今將面板大廠區拋售，大陸已經放話，因郭欠的1兆多人民幣，至半年前，到三個月前，都只有繳利息，沒有還本金，三個月前到目前，連利息&本金都沒繳，中共已經下了對郭的逮捕令」。

「另外鴻海的股價腰斬，鴻海也是沒錢，已經好幾個月只繳利息沒還本金，鴻海股價腰斬，當時股價值借，現在要股價腰折，要補一倍的股票給銀行，但郭，手中的股票都已值借了！沒有股票了台灣的銀行要抽他銀根，他週轉不過來，就去拜託蔡英文協助，所以郭現在是助蔡英文選總統的」。

「注意：郭台銘，目前還能勉強挺住，完全靠的川普的關係，若明年美國大選川普沒有連任成功，則郭一定是破產，一定倒！除非"韓總統"要救他 」等文字，攻擊郭台銘及其所經營之鴻海精密工業股份有限公司財務狀況不佳。

檢察官認內容杜撰，經檢方起訴，法官審理後，依散布文字誹罪將呂男判處拘役50日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。