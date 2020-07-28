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新店「湯泉美地」大樓拍賣 台北分署下月開拍
法務部行政執行署「123聯合拍賣」將在8月4日下午舉行，台北分署準備14.37克拉藍寶石戒指拍賣，另有新北市新店區的「湯泉美地」大樓、台北市文山區和平東路四段的公寓等不動產拍賣。
台北分署今天說，這次聯合拍賣是在防疫解封後，首度不動產拍賣開放現場投標，只要不動產拍賣公告記載「本件採現場投標與通訊投標並行之方式」的物件都可到現場投標。
台北分署說，這次不動產拍賣計有36筆土地、5筆建物，熱門的新北市新店區「湯泉美地」大樓與台北市文山區和平東路四段公寓，將分別進行第2次、第3次拍賣程序，底價低到2120萬元及2016萬元，2筆建物都屬拍定後點交的物件。
動產方面將有重達14.37克拉的藍寶石男戒要拍賣，依鑑定報告記載，這只男戒是天然藍寶石。
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