詐領國旅補助 台東14家旅宿業者遭檢方偵辦

台東14家旅宿業者涉嫌向親友收取身分證詐領「國旅補助」，台東地檢署偵訊後將負責人分別以2萬元至10萬元交保候傳，檢方持續擴大偵辦中。

台東地檢署今天表示，接獲台東縣政府舉發，台東縣多家旅宿業者利用民眾身分資料不實申請「擴大國旅秋冬旅遊住宿補助」。地檢署立即由6名檢察官指揮台東縣警察局刑警大隊和調查局台東縣調站組專案偵辦。

台東地檢署主任檢察官黃榮德表示，專案小組自6月下旬陸續搜索14家旅宿，並傳訊負責人及申請補助的住宿民眾共83人。

經調查，旅宿業者以發給新台幣200至400元夜市抵用券或200元不等的現金為代價向民眾收取身分證等個人資料，再填載不實住宿紀錄，據以向台東縣政府、交通部觀光局申領住宿補助，不實申報住宿人數初估約544餘人，幸經台東縣政府發現異常，部分補助款項尚未核撥。

黃榮德表示，旅宿業者負責人經檢察官訊問後認涉有詐欺、偽造文書等罪嫌，分別諭知以2萬元至10萬元不等具保候傳，全案仍擴大清查中。

台東地檢署表示，政府為振興國內觀光旅遊公布實施「安心旅遊方案」，推行防疫新生活運動，呼籲旅宿業者應思提升觀光服務品質、創造產業價值，莫以訛騙補助獲利，浪費國家公帑，民眾旅遊休憩也應確實符合規定才據以申請補助，切莫貪圖小利而誤觸法網。