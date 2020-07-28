法官才判受刑人持原子筆勝訴 受刑人持原子筆攻擊人

原子筆示意圖。 Ingimage 矯正署台南第二監獄周姓受刑人本月23日不服管教，趁就診時持原子筆朝矯正人員攻擊，從違規舍房移送到隔離舍房監禁，最長可以處分2個月；台南二監刻蒐集相關事證，不排除將周依妨害公務罪移送台南地檢署辦。

無獨有偶，謝姓受刑人到台北地檢署出庭，因持有原子筆在候訊室被法警暫時保管，謝認為法警處分違法，提行政訴訟；台北地院行政法庭審理，日前判台北地檢署敗訴；「當事法警」對於害機關敗訴則說，接手人犯時，是獄方提醒謝有脫逃紀錄，才先幫謝保管這支筆。

矯正署副署長蔡永生證實台南第二監獄的囚情。蔡永生說，依新修正的監獄行刑法，周姓受刑人可以關在隔離舍房2周到2個月，屆時再視狀況予以調整。

犯下強盜殺人案的周姓男子，被判刑8年7月確定，於台南二監服刑；本月14日，周因違規事件被戒護科長糾正，本月18日，又於閱讀時間和獄友說話被處分，周認為獄方處分不當，本月23日上午近11時，趁看病時間想找戒護科長理論、解釋，但被管理員攔阻。

周先與管理員口頭溝通無效，直接持手中原子筆刺向管理員，造成管理員手臂、額頭2處分別受有0 .5公分的撕裂傷；周逞凶後，隨即被壓制，依規定送隔離舍房監禁、取消福利，被害的管理員則先驗傷準備，台南二監已調出監視器光碟，考慮將周依妨害公務罪送辦。

周姓受刑人攻擊監所管理員的物品為原子筆，「原子筆」是否被列為違禁品或管制物品，各矯正單位認定不一樣；矯正署表示，未來會統一在監獄行刑法施行細則中規範，以求執法明確性原則。