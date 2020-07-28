欣翰建設董座涉嫌炒作生技股 檢調發動搜索約談

新冠肺炎期間，經營紡織廠的小夫為了減少疫情所帶來之損失，遂要求公司全體員工大雄、靜香、胖虎減薪百分之二十，試問工會可否替大雄等三人提起不作為訴訟，制止小夫為此一片面不利益變更勞動條件之行為？

2020-07-28 12:17