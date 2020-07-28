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台東地檢署偵辦14家旅宿業者疑詐領秋冬補助
台東地檢署接獲縣政府函知有多家旅宿業者，利用民眾身份資料不實申請108年「擴大國旅秋冬旅遊住宿補助」。地檢署即成立專案小組偵辦，查獲14家業者不法，分別諭知以2萬元至10萬元不等具保後傳。
東檢今天發新聞稿指出，經查計有14家旅宿業者，以發給新台幣200元至400元夜市抵用券或200元不等現金為代價，向民眾收取身分證等個人資料，再填載不實住宿紀錄，向台東縣政府、交通部觀光局申領住宿補助。
不實申報住宿人數初估約544餘人，幸經縣政府發現異常，部分補助款項尚未核撥。專案小組自今年6月下旬即陸續開始執行搜索旅宿10處、傳訊負責人、相關旅宿工作人員及申請補助住宿民眾共83人。
經檢察官訊問後認涉有詐欺、偽造文書等罪嫌，分別諭知以2萬元至10萬元不等具保後傳，全案仍擴大清查中。
據了解，檢方今年3月就接獲舉報，查獲市區一家旅社詐領「擴大國旅秋冬旅遊住宿」補助首例，這次則由縣政府函知，且共有14家疑涉案。
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