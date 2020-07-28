快訊

雨彈來了！18縣市大雨特報 三縣市19區防大雷雨

新竹排第一！全台薪資第二高城市 竟打趴六都

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒繫好安全帽被攔 他嗆警「有牌流氓」被判拘役

聯合報 / 記者賴郁薇／即時報導

高雄市許姓男子數月前騎摩托車上路，貪圖一時方便，他不但沒繫上安全帽帽帶，還隨口刁了根香菸，大喇喇在馬路上騎行，遭執勤員警攔查；沒想到，許當街辱罵員警是「有牌的流氓」，粗話不堪入耳。橋頭地院認定許男犯侮辱公務員執行職務罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。

判決指出，許男今年4月12日正中午騎車上路，邊騎車邊抽菸，還沒繫上安全帽帽帶，惹來執勤員警關注。江姓、馬姓員警示意攔查，沒想到許男劈頭直罵國罵，還嗆聲「你們警察是有牌的流氓 」、「垃圾」，員警要求他配合時，他還反嗆「配合懶覺」。

許男種種脫序行為不斷，警方依妨害公務現行犯將他送辦；許才自知事情大條，犯後坦承犯行。

橋頭地院審理，認為許男不滿遭攔查，就直接辱罵正執行公務的員警，顯然藐視國家公權力及執法尊嚴，相當不應該，衡量他小學肄業、家境勉強，念在他犯後坦承犯行，態度尚可，依侮辱公務員執行職務罪，判處許男拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。

高雄市許姓男子騎車違規沒繫好安全帽，遭員警攔查，他竟然飆罵員警是「有牌流氓」，遭橋頭地院依侮辱公務員執行職務罪，判處拘役30日，得易科罰金，可上訴。記者賴郁薇／攝影
高雄市許姓男子騎車違規沒繫好安全帽，遭員警攔查，他竟然飆罵員警是「有牌流氓」，遭橋頭地院依侮辱公務員執行職務罪，判處拘役30日，得易科罰金，可上訴。記者賴郁薇／攝影

公務員 警察 妨害公務

延伸閱讀

見檳榔西施貌美伸鹹豬手 襲臀辯「跟她玩玩」判拘役

男騎機車未戴安全帽被攔 罵警是賊判拘役87天

51歲女子肚餓偷吃愛心便當 法官引「管子說」不忍苛責

影／沒戴安全帽闖紅燈 女騎士自摔控警「執法過當」遭砲轟

相關新聞

聚賭案判6月 楊強蓉問徐乃麟：給董子綺4千萬卻不給妻

藝人徐乃麟女密友董子綺與女子楊強蓉提供聚賭場所、收取抽頭金牟利，士林地檢署依圖利聚眾賭博罪起訴兩女，士院判她們6月得易科...

西班牙衝浪客阻釣魚險被刺死 4凶嫌最重判關6年定讞

西班牙籍男子IGNACIO3年前到屏東佳樂水沙灘衝浪，擔心一旁釣客的釣魚線會纏住衝浪客發生危險，他上前剪斷1組釣線，引爆...

樂生工程爭議 法院為何「被塑膠」？

衛福部下轄的樂生療養院，因為其院區入口的懸空陸橋工程涉及環境影響評估，公民團體向法院聲請，希望能在環境影響評估確定前，暫停施作相關工程。法院審酌了公民團體聲請的內容，並要求樂生療養院停工。

劉樂妍遭關驊控妨害名譽 高院仍判她無罪

長期在中國大陸發展的女藝人劉樂妍，認為導演關驊積欠其他演藝人員薪資，2018年2月9日下午在河北省廊坊市的如家酒店登入微...

沒繫好安全帽被攔 他嗆警「有牌流氓」被判拘役

高雄市許姓男子數月前騎摩托車上路，貪圖一時方便，他不但沒繫上安全帽帽帶，還隨口刁了根香菸，大喇喇在馬路上騎行，遭執勤員警...

噁心！高市總圖男廁偷拍猥褻 館長：友善空間請勿糟蹋

高雄市立圖書館總館驚傳男廁偷拍案件，還有網友上傳猥褻、自瀆畫面，館方和警方都已展開調查。市總圖館長潘政儀表示，已加強保全...

發展「陸海空事業」橫行台南海線 男自稱「大哥」被捕

綽號「小金剛」的陳姓男子活躍台南市七股、將軍、學甲等沿海地區，成立「海陸空」集團以大哥自居，宣稱發展個人「海線事業」。警...

綠委助理關說勞動部辯選民服務 高院判4年6月

立委許智傑國會辦公室前主任陳永勝2016年涉違法替業者下條子，施壓勞動部減少違規裁罰金，陳在法院審理時堅稱是「選民服務」...

說好做鞋襪問卷 他卻將手伸進男學生內褲掏下體

24歲的潘姓男子去年5月假藉問卷調查，在新北市土城區誘騙13歲的國中男學生到小巷猥褻，不但徒手將對方生殖器從內褲裡拉出來...

紡織廠因疫情要員工減薪20% 工會能幫忙提起「不作為訴訟」嗎？

新冠肺炎期間，經營紡織廠的小夫為了減少疫情所帶來之損失，遂要求公司全體員工大雄、靜香、胖虎減薪百分之二十，試問工會可否替大雄等三人提起不作為訴訟，制止小夫為此一片面不利益變更勞動條件之行為？

李珍妮盜刻印章奪吳春臺千萬股權 二審逆轉判賠20萬元

名媛李珍妮被前男友、中國信託資產管理董事長吳春臺指控盜刻印章，侵占格麗茲國際精品公司（現更名為法婕緹國際公司）千萬股權，...

成了父母出氣包 滿月嬰被虐到頸椎斷裂

僅一個月大的男嬰，因吃不下被送到土城醫院，急診醫師察覺有異，替他照X光，意外發現左腿骨折，且頸椎斷裂，家屬頻頻說「平常都...

熱門新聞

抓男童頭往水裡壓被告殺人未遂 涉案人竟是警官

泳池大人掐小孩？ 大人警官否認：男童水槍噴兒女眼睛

史上最短命！汐止限高門柱6時完工 7時就被撞壞　

台北市忠孝醫院深夜起火 緊急疏散病患

新港164線23公里死亡車禍 56歲女農民傷重不治

找到了！八旬翁上山採筍失蹤 受困山區30小時獲救

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。