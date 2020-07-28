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沒繫好安全帽被攔 他嗆警「有牌流氓」被判拘役
高雄市許姓男子數月前騎摩托車上路，貪圖一時方便，他不但沒繫上安全帽帽帶，還隨口刁了根香菸，大喇喇在馬路上騎行，遭執勤員警攔查；沒想到，許當街辱罵員警是「有牌的流氓」，粗話不堪入耳。橋頭地院認定許男犯侮辱公務員執行職務罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。
判決指出，許男今年4月12日正中午騎車上路，邊騎車邊抽菸，還沒繫上安全帽帽帶，惹來執勤員警關注。江姓、馬姓員警示意攔查，沒想到許男劈頭直罵國罵，還嗆聲「你們警察是有牌的流氓 」、「垃圾」，員警要求他配合時，他還反嗆「配合懶覺」。
許男種種脫序行為不斷，警方依妨害公務現行犯將他送辦；許才自知事情大條，犯後坦承犯行。
橋頭地院審理，認為許男不滿遭攔查，就直接辱罵正執行公務的員警，顯然藐視國家公權力及執法尊嚴，相當不應該，衡量他小學肄業、家境勉強，念在他犯後坦承犯行，態度尚可，依侮辱公務員執行職務罪，判處許男拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。
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