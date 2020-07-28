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噁心！高市總圖男廁偷拍猥褻 館長：友善空間請勿糟蹋

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市立圖書館總館驚傳男廁偷拍案件，還有網友上傳猥褻、自瀆畫面，館方和警方都已展開調查。市總圖館長潘政儀表示，已加強保全人力，強化巡邏密度，評估在廁所入口處加裝監示器，並提醒民眾，圖書館是閱讀友善空間，請不要糟蹋了這個公共空間。

網友反映，在推特社群平台發現，5月到7月間，有人上傳高市總圖男廁偷拍影像，感覺是以自拍棒偷拍，畫面裡有青少年自瀆。有家長聽說此事，直呼很「夭壽」，去圖書館就好好讀冊，還做些有的沒有的。也有人覺得「無聊」、「噁心」！

潘政儀表示，對於有人在市總圖男廁偷拍猥褻，感到遺憾並譴責，警方已循線追查，館方將評估在廁所入口處，加裝監視設備，並加強保全人力，強化巡邏密度，也呼籲使用者愛惜閱讀友善空間。如果發現不法行為，將立即報警處理。

高市總圖在「2015 臺灣十大非去不可圖書館票選」中，名列第一；獨特的懸吊式建築也在世界有名。周間每日有5千人到館，假日更是高達7、8千人，使用率高，是熱門圖書館。

高雄市立圖書館總館驚傳男廁偷拍案件，館方評估要在廁所外加裝監視器。記者徐如宜／攝影
高雄市立圖書館總館驚傳男廁偷拍案件，館方評估要在廁所外加裝監視器。記者徐如宜／攝影
高雄市立圖書館總館驚傳男廁偷拍案件。記者徐如宜／攝影
高雄市立圖書館總館驚傳男廁偷拍案件。記者徐如宜／攝影

圖書館 偷拍 猥褻

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