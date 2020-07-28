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發展「陸海空事業」橫行台南海線 男自稱「大哥」被捕
綽號「小金剛」的陳姓男子活躍台南市七股、將軍、學甲等沿海地區，成立「海陸空」集團以大哥自居，宣稱發展個人「海線事業」。警方卻獲報他侵占國有地養殖、惡勢力強佔沿海私人漁塭、脅迫他人以低價接收養殖設備；另於偏僻郊區違法傾倒事業用廢棄物；更開展「空中」事業，參與擄鴿集團，吸收利用少年提領擄鴿勒贖贓款。估其1年不法獲利超過250萬元，受害民眾多達百人以上，警方表示今移送檢方聲請羈押中。
台南市佳里警分局表示，警方自去年5月起開始蒐集該集團事證，但因被害民眾有花錢保護賽鴿心理，多數不願報案，經一再委婉勸說配合調查，警方鎖定蒐集該集團多項違法事證，提報治平專案首要掃蕩目標，檢察官聲請羈押及扣押不法所得。
佳里分局表示，經長時間跟監、蒐集掌握陳嫌等9人暴力脅迫恐嚇取財等不法事證，報請台南地檢署檢察官陳鋕銘指揮偵辦，結合新化、學甲、玉井、第四及台北市大安分局警力計40人展開收網，於永康區復興路將主嫌陳嫌緝捕到案，現場計查扣安非他命5.86公克、及吸食器等違禁物，另扣案捕鳥網、點鈔機、帳簿、對講機、金融卡及手機等證物，陳嫌為首的集團成員共9人也陸續逮捕一網打盡。
佳里分局分局長斯儀仙指出，佳里分局執行安居緝毒專案，除查獲該集團成員涉嫌持有、吸食毒品，另因轄區多位處偏僻居民較少，且空屋、漁塭、工漁寮、廢棄處所多，可能歹徒利用從事非法處所，將持續展開布線清查，維護治安。
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