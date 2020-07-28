綠委助理關說勞動部辯選民服務 高院判4年6月

立委許智傑國會辦公室前主任陳永勝2016年涉違法替業者下條子，施壓勞動部減少違規裁罰金，陳在法院審理時堅稱是「選民服務」，新北地院依圖利罪判他5年4月徒刑，褫奪公權5年。案經上訴，高等法院改判陳4年6月徒刑，褫奪公權4年。

同案被告、勞動部職業安全衛生署約聘檢查員張碩芳維持一審1年4月徒刑，褫奪公權2年，緩刑4年刑度。

本案是調查桃園市「富奕達」公司濫倒有害廢棄物的案外案。檢方當時發現「富奕達」葉姓負責人（另案偵結不起訴）擔任中壢工業區廠商協進會理事長期間，曾幫其他業者牽線，找陳永勝幫忙「關心」勞檢裁罰案件，減少裁罰金額。

張碩芳2015年9月4日上午，前往隆嘉公司、隆佳公司執行勞動條件檢查，2家公司各有6項違規，張返回北區職安中心後，即在線上勞動條件檢查資訊系統內建檔。隆嘉公司、隆佳公司郭姓實際負責人得知檢查結果後，向陳永勝請求協助減少裁罰。

新北地院判決指出，陳永勝接受請託後，與北區職業安全中心科長陳安境（遭判1年8月徒刑，褫奪公權3年。緩刑5年。）搭上線，由於裁罰沒辦法撤銷，陳等人經過討論，最後由陳和張塗改違規紀錄，將12項違規改到剩3項，罰金從24萬元降為6萬元。

「我會這樣做，是因為有立委跟長官的壓力！」陳在新北地院審理時表示，立委關切的案件如果沒處理好，動輒影響單位的預算，自己可能也被長官怪罪，一時沒考慮周全，才會犯錯。張碩芳表示，當時到職僅3個月，沒有說「不」的權利，長官交辦什麼，只能照辦。

陳永勝否認施壓，堅稱是「選民服務」，並強調自己服務廿多年，從來沒有脅迫任何公務人員。

高院認為陳永勝擔任多年立委助理，要求承辦人應減少、免除裁罰，已超出合法的選民服務範圍，陳犯圖利罪部分，是無公務員身分之人而與有該身分之人共同實行犯罪，依刑法但書規定可減刑。