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說好做鞋襪問卷 他卻將手伸進男學生內褲掏下體
24歲的潘姓男子去年5月假藉問卷調查，在新北市土城區誘騙13歲的國中男學生到小巷猥褻，不但徒手將對方生殖器從內褲裡拉出來，還拍打揉捏，並持手機全程拍攝，過程中還誆稱「我也是逼不得已」等語，經新北地院審理，今被依違反兒少性剝削防制條例判刑7年6月。可上訴。
判決指出，潘男是以國中生鞋襪問卷調查名義與男學生攀談，經對方同意後，就將人帶至土城區金城路某處無人巷弄，持手機拍攝鞋襪及身材，並以「身材跟內褲是一起的」為由，進一步要求拍攝內褲。
潘男一面持手機拍攝，一面對男學生掀衣拉褲。當對方詢問「可以不要嗎」時，他稱一切都是為了工作，表示「我也覺得很尷尬，我也是逼不得已」等語，但還是將對方的生殖器從內褲裡拉出把玩，並說「這是我的報告之一」。
審理時，潘男否認猥褻，辯稱是不小心碰到，當對方表達不願意時，就馬上停手，但由於影片錄到整個過程，男學生也證稱「如果我知道潘男會觸摸我的生殖器，我就不會跟他到巷子裡」等語，說法最後未被採信。
法院調查，潘男在觸摸男學生的生殖器時曾說「如果說稍微有一點點反應就好了」等語，認定其行為是為了滿足自己性慾，且構成強制猥褻，最後審酌其犯後否認且未與對方達成和解等情量刑。
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