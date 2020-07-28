快訊

雨彈來了！18縣市大雨特報 三縣市19區防大雷雨

新竹排第一！全台薪資第二高城市 竟打趴六都

聽新聞
test
0:00 / 0:00

說好做鞋襪問卷 他卻將手伸進男學生內褲掏下體

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

24歲的潘姓男子去年5月假藉問卷調查，在新北市土城區誘騙13歲的國中男學生到小巷猥褻，不但徒手將對方生殖器從內褲裡拉出來，還拍打揉捏，並持手機全程拍攝，過程中還誆稱「我也是逼不得已」等語，經新北地院審理，今被依違反兒少性剝削防制條例判刑7年6月。可上訴。

判決指出，潘男是以國中生鞋襪問卷調查名義與男學生攀談，經對方同意後，就將人帶至土城區金城路某處無人巷弄，持手機拍攝鞋襪及身材，並以「身材跟內褲是一起的」為由，進一步要求拍攝內褲。

潘男一面持手機拍攝，一面對男學生掀衣拉褲。當對方詢問「可以不要嗎」時，他稱一切都是為了工作，表示「我也覺得很尷尬，我也是逼不得已」等語，但還是將對方的生殖器從內褲裡拉出把玩，並說「這是我的報告之一」。

審理時，潘男否認猥褻，辯稱是不小心碰到，當對方表達不願意時，就馬上停手，但由於影片錄到整個過程，男學生也證稱「如果我知道潘男會觸摸我的生殖器，我就不會跟他到巷子裡」等語，說法最後未被採信。

法院調查，潘男在觸摸男學生的生殖器時曾說「如果說稍微有一點點反應就好了」等語，認定其行為是為了滿足自己性慾，且構成強制猥褻，最後審酌其犯後否認且未與對方達成和解等情量刑。

潘姓男子假藉問卷調查把國中男學生帶進無人小巷，一面持手機拍攝、一面把玩對方下體，還說行為也是工作之一。示意圖／Ingimage
潘姓男子假藉問卷調查把國中男學生帶進無人小巷，一面持手機拍攝、一面把玩對方下體，還說行為也是工作之一。示意圖／Ingimage

猥褻

延伸閱讀

台東中醫師教國標舞猥褻2女學生 沒悔意被判2年刑

男酒後失控魯小小 踢桌攻警下體辱罵三字經鬧官司

妙齡女裸睡下體有異物感 驚醒轉身發現竟是男友爸

一家人沒關係！嬤將孫女換裝照上傳群組 她無言：內褲超清楚

相關新聞

聚賭案判6月 楊強蓉問徐乃麟：給董子綺4千萬卻不給妻

藝人徐乃麟女密友董子綺與女子楊強蓉提供聚賭場所、收取抽頭金牟利，士林地檢署依圖利聚眾賭博罪起訴兩女，士院判她們6月得易科...

西班牙衝浪客阻釣魚險被刺死 4凶嫌最重判關6年定讞

西班牙籍男子IGNACIO3年前到屏東佳樂水沙灘衝浪，擔心一旁釣客的釣魚線會纏住衝浪客發生危險，他上前剪斷1組釣線，引爆...

樂生工程爭議 法院為何「被塑膠」？

衛福部下轄的樂生療養院，因為其院區入口的懸空陸橋工程涉及環境影響評估，公民團體向法院聲請，希望能在環境影響評估確定前，暫停施作相關工程。法院審酌了公民團體聲請的內容，並要求樂生療養院停工。

劉樂妍遭關驊控妨害名譽 高院仍判她無罪

長期在中國大陸發展的女藝人劉樂妍，認為導演關驊積欠其他演藝人員薪資，2018年2月9日下午在河北省廊坊市的如家酒店登入微...

沒繫好安全帽被攔 他嗆警「有牌流氓」被判拘役

高雄市許姓男子數月前騎摩托車上路，貪圖一時方便，他不但沒繫上安全帽帽帶，還隨口刁了根香菸，大喇喇在馬路上騎行，遭執勤員警...

噁心！高市總圖男廁偷拍猥褻 館長：友善空間請勿糟蹋

高雄市立圖書館總館驚傳男廁偷拍案件，還有網友上傳猥褻、自瀆畫面，館方和警方都已展開調查。市總圖館長潘政儀表示，已加強保全...

發展「陸海空事業」橫行台南海線 男自稱「大哥」被捕

綽號「小金剛」的陳姓男子活躍台南市七股、將軍、學甲等沿海地區，成立「海陸空」集團以大哥自居，宣稱發展個人「海線事業」。警...

綠委助理關說勞動部辯選民服務 高院判4年6月

立委許智傑國會辦公室前主任陳永勝2016年涉違法替業者下條子，施壓勞動部減少違規裁罰金，陳在法院審理時堅稱是「選民服務」...

說好做鞋襪問卷 他卻將手伸進男學生內褲掏下體

24歲的潘姓男子去年5月假藉問卷調查，在新北市土城區誘騙13歲的國中男學生到小巷猥褻，不但徒手將對方生殖器從內褲裡拉出來...

紡織廠因疫情要員工減薪20% 工會能幫忙提起「不作為訴訟」嗎？

新冠肺炎期間，經營紡織廠的小夫為了減少疫情所帶來之損失，遂要求公司全體員工大雄、靜香、胖虎減薪百分之二十，試問工會可否替大雄等三人提起不作為訴訟，制止小夫為此一片面不利益變更勞動條件之行為？

李珍妮盜刻印章奪吳春臺千萬股權 二審逆轉判賠20萬元

名媛李珍妮被前男友、中國信託資產管理董事長吳春臺指控盜刻印章，侵占格麗茲國際精品公司（現更名為法婕緹國際公司）千萬股權，...

成了父母出氣包 滿月嬰被虐到頸椎斷裂

僅一個月大的男嬰，因吃不下被送到土城醫院，急診醫師察覺有異，替他照X光，意外發現左腿骨折，且頸椎斷裂，家屬頻頻說「平常都...

熱門新聞

抓男童頭往水裡壓被告殺人未遂 涉案人竟是警官

泳池大人掐小孩？ 大人警官否認：男童水槍噴兒女眼睛

史上最短命！汐止限高門柱6時完工 7時就被撞壞　

台北市忠孝醫院深夜起火 緊急疏散病患

新港164線23公里死亡車禍 56歲女農民傷重不治

找到了！八旬翁上山採筍失蹤 受困山區30小時獲救

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。