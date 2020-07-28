西班牙衝浪客阻釣魚險被刺死 4凶嫌最重判關6年定讞

西班牙籍男子IGNACIO三年前到屏東佳樂水沙灘衝浪，擔心一旁釣客的釣魚線會纏住衝浪客發生危險，他上前剪斷1組釣線，引爆吳姓釣客等4人怒火，持釣竿插座連番痛毆，過程中釣竿插座尖端插中IGNACIO左胸致一度命危，所幸送醫撿回一命。最高法院依殺人未遂罪判吳等4人3年6月至6年不等徒刑定讞。

吳姓（35歲）、李姓（26歲）、蔡姓（38歲）、曾姓（31歲）男子是同在屏東縣九如鄉上班的同事、朋友，相約2017年3月30日到佳樂水釣魚，4人在沙灘上插著鐵製釣竿插座，將釣竿插於插座、放置長400至500公尺釣線等待魚上鉤；隔天上午7、8點，IGNACIO前來衝浪時，擔心釣線絆纏衝浪客釀意外，透過其他民眾翻譯請求吳等人換地點遭拒。

IGNACIO事後拿剪刀剪斷其中1組釣線，導致吳等4人不滿，而IGNACIO在繼續在海中衝浪避免衝突，期間警方據報到場，告知4人不能釣魚，但吳等人僅收起釣具並未離開，待IGNACIO一上岸，吳先持釣竿插座攻擊，李也持釣竿插座攻擊，蔡、曾見狀再加入猛毆頭、胸腹部，過程中釣竿插座尖端刺入IGNACIO左胸腔，他痛得倒地大叫，4人仍不罷手持續攻擊IGNACIO背部，最後經現場民眾阻止才離去。

IGNACIO忍痛開車到醫院急診，診斷出氣胸、左肋骨骨折及左前胸等多處穿刺傷，一度發出病危通知，幸好救回一命。媒體報導後，吳等4人向警方自首認罪，IGNACIO也委由律師提告，一審依犯殺人未遂罪，判吳6年、李5年、蔡及曾皆3年半徒刑。