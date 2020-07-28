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李珍妮盜刻印章奪吳春臺千萬股權 二審逆轉判賠20萬元

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

名媛李珍妮被前男友、中國信託資產管理董事長吳春臺指控盜刻印章，侵占格麗茲國際精品公司（現更名為法婕緹國際公司）千萬股權，李珍妮刑事部分被判1年1月徒刑定讞。民事部分，吳春臺向李珍妮求償1300萬元，一審判吳春臺敗訴，案件上訴，台灣高等法院今改判李珍妮賠償20萬元。

李珍妮和吳春臺曾是情侶，李2004年開設冠明光電公司，2008年想轉經營服飾業、擴公司規模，她邀吳春臺投資，吳立刻匯款1千萬元到冠明公司帳戶，成持有1百萬股的股東。李珍妮和父親李忠成則分別持有99萬9500股、500股，公司之後更名為格麗茲國際精品公司，且由李珍妮擔任董事長。

李珍妮被控偽刻吳春臺印章，再冒用他名義製作同意出售持有格麗茲公司100萬股的協議書並蓋印，2009年12月25日向台新銀行忠孝分行繳納證券交易稅，而不知情會計師事務所誤認吳春臺已將股份賣給李珍妮，幫忙變更登記，李珍妮成為持有格麗茲公司199萬9500股。

李珍妮事後供稱股票是吳春臺給她的「分手費」，但李珍妮被依使公務員登載不實罪，各判刑3月定讞；另偽造文書等罪部分，判刑1年1月確定。

民事部分，吳春臺要求李珍妮賠償股權1000萬元、精神慰撫金300萬元；台北地院一審判李珍妮免賠，但案件上訴後，高院認為李珍妮侵害吳春臺姓名權，判賠20萬元慰撫金。

李珍妮。圖／聯合報系資料照片
李珍妮。圖／聯合報系資料照片

台灣高等法院 情侶 公務員 偽造文書

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