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成了父母出氣包 滿月嬰被虐到頸椎斷裂

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

僅一個月大的男嬰，因吃不下被送到土城醫院，急診醫師察覺有異，替他照X光，意外發現左腿骨折，且頸椎斷裂，家屬頻頻說「平常都照顧得很好，怎麼會發生這種事」，最後經社工追蹤，其父母工作不穩，疑把男嬰當作出氣包。

林口長庚兒少保護中心團隊為了找出影響台灣兒虐的風險因子，於2018年進行了兒虐發生率與社會經濟醫療等因素的相關性研究，根據行政院主計總處提供的資料，針對台灣2004到2015年的統計數據進行追蹤分析。

研究顯示，這12年間台灣共有16萬1183位兒童遭受不當對待，平均每年發生1萬3431例，每天就有36個不幸個案。台灣的兒虐發生率，整體呈現緩升趨勢，從2004年平均每萬名兒少人口有14位受虐，到2015年為每萬名23.4位受虐；2012年一度達高峰每萬名有43位。

進一步分析發現，失業率增加的地區，兒虐的發生率也會增加，且有遞延現象，也就是失業率會影響至下一年的兒虐發生率，且依照研究發現，失業率若上升一個百分比，隔年兒虐率上升萬分之七，若換算我國十八歲以下兒少人數約360萬人，約有2500人受虐。

林口長庚醫院兒童一般醫學科主任李嶸表示，新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊非常大，該研究是在2018年底發表，單純的失業率就已經會出現隔年兒虐率上升的趨勢，新冠肺炎帶來的兒虐率恐怕更嚴重。

李嶸表示，過去一年林口長庚的兒童急診，平均會看見一到二位嚴重兒虐的案例，但是今年五月以及七月就已經看見各一位嚴重兒虐的案例，顯示新冠肺炎引發的經濟威脅，連帶引發的兒虐效應已經出現，甚至人數還可能比過去更多。

辛宜臻表示，新冠肺炎帶來的經濟衝擊是「正在進行式」，該研究顯示，失業率造成兒虐率上升有遞延效益，白話來說，今年發生失業率，可能在一到二年後兒虐率會開始上升，但是新冠肺炎帶來的兒虐率現在就已經出現，若是加上研究顯示的「遞延效益」，兒虐人數恐創新高。

辛宜臻呼籲，疫情或失業會減少外出的機率，增加與兒童相處的時間，也可能增加施暴的機率與頻率，政府應積極介入，也呼籲民眾可以當一位雞婆的人，也許多關心一下鄰里，也許能即時多拯救一條性命。

左起，林口長庚兒童一般醫學科主任李嶸、土城醫院院長黃璟隆、林口長庚兒童一般醫學科醫師辛宜臻、林口長庚兒少保護中心主任葉國偉，今齊聲呼籲後疫情時代應慎防兒虐發生。記者陳雨鑫／攝影
左起，林口長庚兒童一般醫學科主任李嶸、土城醫院院長黃璟隆、林口長庚兒童一般醫學科醫師辛宜臻、林口長庚兒少保護中心主任葉國偉，今齊聲呼籲後疫情時代應慎防兒虐發生。記者陳雨鑫／攝影
林口長庚兒童一般醫學科醫師辛宜臻指出，失業率若上升一個百分比，隔年兒虐率上升萬分之七，若換算我國18歲以下兒少人數360萬人，約有2500人受虐。記者陳雨鑫／攝影
林口長庚兒童一般醫學科醫師辛宜臻指出，失業率若上升一個百分比，隔年兒虐率上升萬分之七，若換算我國18歲以下兒少人數360萬人，約有2500人受虐。記者陳雨鑫／攝影

新冠肺炎 失業

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