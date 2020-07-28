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進中華電信不戴口罩 還怒推員工挫傷判罰5萬5
嘉義市何姓男子日前進入中華電信嘉義中山店，翁姓員工請他配戴口罩入店，何男和翁發生口角，將翁女推倒導致下背、骨盆挫傷；翁女提告、檢警偵查終結依傷害罪聲請簡易判決，法官判何男拘役55日，若易科罰金要罰5萬5000元。
判決書指出，24歲何姓男子今年4月30日傍晚6時許，進入嘉義市中山路中華電信服務店面時，翁女要求他應該配戴口罩再進入，何男不滿翁的要求，雙方溝通過程，何竟怒將翁女推倒，造成翁女受傷，內部員工立即報警。
本案造成翁女下背及骨盆挫傷，翁不願接受調解、雙方無法達成和解，何男向檢警坦承犯行，法院依照傷害罪判處何姓男子拘役55日。
中華電信中山路門市店員證實當天發生此事，但對於為何只因請顧客戴口罩卻發生暴力、不願多談，並表示沒有發言權，另事發後翁姓員工是否仍在職也不願說明。
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