萬華「堀江町幫」強索保護費 「韋韋」等3人遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

萬華「堀江町幫」葉姓男子（42歲）帶小弟們鎖定養生館、按摩店要求插乾股、強收保護費，如店家不肯每月按時繳交保護費，就持道具槍鬧事，事後與小弟朋分22萬多元。台北地檢署今依恐嚇取財罪起訴葉男、高姓與洪姓小弟。

檢警調查，去年6月24日，葉指示高到新開幕的健康館，向櫃台留下「崛江町韋韋」紙條，要求按月繳納保護費。不久得知該店已由天道盟太陽會楊姓成員索取保護費，認對方侵犯地盤。

雙方相約赴店家談判，高與洪持道具槍到場威嚇。雙方協議由高得以收取保護費，按月向店家收取1萬至1萬5000元，至今年3月共收取12萬7000元。

同一時間，高又赴另家新開幕的休閒舒壓館，以插乾股方式強索保護費，店家按月交付8000元至1萬元給高男，至今年3月共交付9萬4000元。此外，葉、高在去年間向某SPA會館強索保護費，直至今年初店家因疫情結束營業為止。

警方依違反組織犯罪防制條例移送葉男等8人，但檢方認定不構成，僅依恐嚇取財罪起訴葉男等3人，其餘5人給予不起訴。至於楊男涉嫌恐嚇取財罪部分，另案偵辦中。

萬華「堀江町幫」葉姓男子（42歲）鎖定養生館、按摩店率成員向店家要求插乾股、收保護費。台北地檢署今依恐嚇取財罪起訴葉男、高姓與洪姓小弟。圖／本報資料照。
萬華「堀江町幫」葉姓男子（42歲）鎖定養生館、按摩店率成員向店家要求插乾股、收保護費。台北地檢署今依恐嚇取財罪起訴葉男、高姓與洪姓小弟。圖／本報資料照。

恐嚇 疫情

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