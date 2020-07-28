聽新聞
test
0:00 / 0:00

聚賭案判6月 楊強蓉問徐乃麟：給董子綺4千萬卻不給妻

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

藝人徐乃麟女密友董子綺與女子楊強蓉提供聚賭場所、收取抽頭金牟利，士林地檢署依圖利聚眾賭博罪起訴兩女，士院判她們6月得易科罰金之刑，台灣高等法院今仍維持相同刑度，但另判兩人犯罪所得各440萬元沒收。到場聽判的楊強蓉對判決有意見，說「對（沒收）金額完全聽不懂」。

而先前楊強蓉稱握有錄音檔，可證明徐乃麟和董子綺是男女朋友，徐乃麟回「講一次我就告一次」，楊女今再度問徐乃麟，「你這4千多萬到底給誰？你怎麼不給你老婆？幹嘛給董子綺？」指不怕徐乃麟告，且徐至今沒向社會大眾解釋。

楊強蓉自民國2016年5月18日至6月30日，在向徐乃麟出來的屋子（米蘭苑）裡與董子綺邀人賭麻將，每次輸贏1底2萬元至10萬元，1台2千元至1萬元不等，並向每4圈前4名自摸者，依照每底1萬元、抽頭金2千元的比例計算，與賭客結算輸贏、收取抽頭金。

高院認為依楊強蓉的認罪自白、各賭客等人的證詞，與董子綺的部分供述，可認兩人犯罪事證明確。士院審酌兩女不思正當途徑賺錢，卻助長社會僥倖風氣，危害社會秩序、善良風俗，分處兩女6月徒刑，得易科罰金；但董子綺否認犯罪、楊強蓉認為「判太重」，皆上訴。

高等法院認為一審認事用法無違誤，量刑也妥適，駁回兩女上訴。但，高院依楊強蓉的供述，推定楊女說每天抽頭金數額約2、30萬元「不是假的」，計算賭場開了44日，用有利於她們的「20萬抽頭金」來計算，金額至少880萬元，因此宣告各沒收440萬元。

楊強蓉今聽完判決後，對判決感到「疑惑」，表示這樣的判決她「不了解」。她抱怨自己只是人頭、不是主人，而這裡頭「確實有賭博」，稱「米蘭苑」豪宅與她「有什麼關係？」預告大家不久後就會看到內容。

另外，董子綺向李姓男子誆稱慶富造船公司的未上市股票後勢看漲，遊說李合夥投資，李出資300萬元，事後董女避不見面，他才知上當。台北地院依行使偽造私文書罪判董子綺1年10月徒刑，高等法院駁回她上訴，但最高法院董女已賠償60萬元，但二審卻維持相同刑度，撤銷、發回更審。高院更一審今也審理。

董子綺2016年4月初遊說李姓男子投資，約定由李出資300萬、她出資160萬元合夥買慶富董事長陳慶男妻子陳盧昭霞持有的1萬股股票，取得的股票登記在李鍊燈名下。董女承諾8月31日前完成股票交割，李信以為真而投資，她盜刻陳盧昭霞印章後，在股票買賣合約書上蓋印，再交給李。

當年8月31日履約期限屆至後，董子綺百般推託、遲不履約，後來更避不見面，李恍悟上當，向台北市警松山分局報案。董子綺在偵、審時都坦承犯行。

楊強蓉不服二審判決，今天聽完判後，又在鏡頭前表示不怕徐乃麟提告。記者王宏舜／攝影
楊強蓉不服二審判決，今天聽完判後，又在鏡頭前表示不怕徐乃麟提告。記者王宏舜／攝影

賭博 慶富 徐乃麟

延伸閱讀

徐乃麟太神準 看臉竟知女藝人經期剛結束

徐新洋繼承衣缽 牌桌上廝殺老爸徐乃麟

棒打兒子徐新洋實況曝光　綜藝圈大砲徐乃麟喊心痛！

徐乃麟主動抱利菁 10年恩怨一筆勾銷

相關新聞

聚賭案判6月 楊強蓉問徐乃麟：給董子綺4千萬卻不給妻

藝人徐乃麟女密友董子綺與女子楊強蓉提供聚賭場所、收取抽頭金牟利，士林地檢署依圖利聚眾賭博罪起訴兩女，士院判她們6月得易科...

樂生工程爭議 法院為何「被塑膠」？

衛福部下轄的樂生療養院，因為其院區入口的懸空陸橋工程涉及環境影響評估，公民團體向法院聲請，希望能在環境影響評估確定前，暫停施作相關工程。法院審酌了公民團體聲請的內容，並要求樂生療養院停工。

劉樂妍遭關驊控妨害名譽 高院仍判她無罪

長期在中國大陸發展的女藝人劉樂妍，認為導演關驊積欠其他演藝人員薪資，2018年2月9日下午在河北省廊坊市的如家酒店登入微...

李珍妮盜刻印章奪吳春臺千萬股權 二審逆轉判賠20萬元

名媛李珍妮被前男友、中國信託資產管理董事長吳春臺指控盜刻印章，侵占格麗茲國際精品公司（現更名為法婕緹國際公司）千萬股權，...

成了父母出氣包 滿月嬰被虐到頸椎斷裂

僅一個月大的男嬰，因吃不下被送到土城醫院，急診醫師察覺有異，替他照X光，意外發現左腿骨折，且頸椎斷裂，家屬頻頻說「平常都...

進中華電信不戴口罩 還怒推員工挫傷判罰5萬5

嘉義市何姓男子日前進入中華電信嘉義中山店，翁姓員工請他配戴口罩入店，何男和翁發生口角，將翁女推倒導致下背、骨盆挫傷；翁女...

萬華「堀江町幫」強索保護費 「韋韋」等3人遭起訴

萬華「堀江町幫」葉姓男子（42歲）帶小弟們鎖定養生館、按摩店要求插乾股、強收保護費，如店家不肯每月按時繳交保護費，就持道...

黃士修爆「助卡神拍片」挨告 李惠仁撤告改提民事求償

「核能流言終結者」臉書粉專創辦人黃士修，指控知名紀錄片導演李惠仁曾協助「卡神」楊蕙如拍攝一段選舉影片。李否認此事、批評移...

不爽被分手約砲又被拒 他砍高中生女友25刀判10年10月

高雄曾姓男子去年9月遭高中生女友楊女提分手，想再發生性關係也遭拒，懷疑她另結新歡，氣得涉持西瓜刀在少女家附近埋伏預謀，當...

野柳公園管理員怒打導遊 法院判業者負連帶賠償

林姓導遊帶領陸客參觀野柳女王頭，跨越圍欄時與蔡姓園區人員起衝突，兩人互告分被判刑。衝突過程中，林被蔡打傷，向蔡及園區管理...

台東中醫師教國標舞猥褻2女學生 沒悔意被判2年刑

台東1名林姓中醫師為一間國標舞蹈社指導老師，為求滿足自己私慾，竟對2名未成年女學生伸出狼爪，家長友人得知後報警處理。案經...

詐團收簿手辯上網找工作 法官：那有這種美差

黃男加入詐騙集團擔任「收簿手」工作，領取人頭帳戶包裹，共為詐團領取包裹2件獲報酬1000元，供詐團向4名被害人詐財20餘...

熱門新聞

抓男童頭往水裡壓被告殺人未遂 涉案人竟是警官

泳池大人掐小孩？ 大人警官否認：男童水槍噴兒女眼睛

史上最短命！汐止限高門柱6時完工 7時就被撞壞　

台北市忠孝醫院深夜起火 緊急疏散病患

值班消失還罵護理師 月薪30萬醫師遭解聘提告失敗

新港164線23公里死亡車禍 56歲女農民傷重不治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。