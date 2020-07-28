聚賭案判6月 楊強蓉問徐乃麟：給董子綺4千萬卻不給妻

藝人徐乃麟女密友董子綺與女子楊強蓉提供聚賭場所、收取抽頭金牟利，士林地檢署依圖利聚眾賭博罪起訴兩女，士院判她們6月得易科罰金之刑，台灣高等法院今仍維持相同刑度，但另判兩人犯罪所得各440萬元沒收。到場聽判的楊強蓉對判決有意見，說「對（沒收）金額完全聽不懂」。

而先前楊強蓉稱握有錄音檔，可證明徐乃麟和董子綺是男女朋友，徐乃麟回「講一次我就告一次」，楊女今再度問徐乃麟，「你這4千多萬到底給誰？你怎麼不給你老婆？幹嘛給董子綺？」指不怕徐乃麟告，且徐至今沒向社會大眾解釋。

楊強蓉自民國2016年5月18日至6月30日，在向徐乃麟出來的屋子（米蘭苑）裡與董子綺邀人賭麻將，每次輸贏1底2萬元至10萬元，1台2千元至1萬元不等，並向每4圈前4名自摸者，依照每底1萬元、抽頭金2千元的比例計算，與賭客結算輸贏、收取抽頭金。

高院認為依楊強蓉的認罪自白、各賭客等人的證詞，與董子綺的部分供述，可認兩人犯罪事證明確。士院審酌兩女不思正當途徑賺錢，卻助長社會僥倖風氣，危害社會秩序、善良風俗，分處兩女6月徒刑，得易科罰金；但董子綺否認犯罪、楊強蓉認為「判太重」，皆上訴。

高等法院認為一審認事用法無違誤，量刑也妥適，駁回兩女上訴。但，高院依楊強蓉的供述，推定楊女說每天抽頭金數額約2、30萬元「不是假的」，計算賭場開了44日，用有利於她們的「20萬抽頭金」來計算，金額至少880萬元，因此宣告各沒收440萬元。

楊強蓉今聽完判決後，對判決感到「疑惑」，表示這樣的判決她「不了解」。她抱怨自己只是人頭、不是主人，而這裡頭「確實有賭博」，稱「米蘭苑」豪宅與她「有什麼關係？」預告大家不久後就會看到內容。

另外，董子綺向李姓男子誆稱慶富造船公司的未上市股票後勢看漲，遊說李合夥投資，李出資300萬元，事後董女避不見面，他才知上當。台北地院依行使偽造私文書罪判董子綺1年10月徒刑，高等法院駁回她上訴，但最高法院董女已賠償60萬元，但二審卻維持相同刑度，撤銷、發回更審。高院更一審今也審理。

董子綺2016年4月初遊說李姓男子投資，約定由李出資300萬、她出資160萬元合夥買慶富董事長陳慶男妻子陳盧昭霞持有的1萬股股票，取得的股票登記在李鍊燈名下。董女承諾8月31日前完成股票交割，李信以為真而投資，她盜刻陳盧昭霞印章後，在股票買賣合約書上蓋印，再交給李。