黃士修爆「助卡神拍片」挨告 李惠仁撤告改提民事求償

「核能流言終結者」臉書粉專創辦人黃士修，指控知名紀錄片導演李惠仁曾協助「卡神」楊蕙如拍攝一段選舉影片。李否認此事、批評移花接木並提告黃涉嫌妨害名譽。台北地檢署調查期間因李男具狀撤告，今不起訴。據悉，李男將另提民事求償。

去年12月間，「核能流言終結者」爆料李惠仁曾協助楊蕙如拍攝「年輕人，你們還不出門投票嗎？」影片，還稱該影片在10月底開拍，臨時演員是李找來的，連「只是堵藍」、「肯腦濕的人生相談室」、「不禮貌鄉民團」的團隊都參與拍攝。

當時「核能流言終結者」粉專表示，原本是下周才要爆料，因為楊蕙如網軍事件爆發，因此選在這個時間點來發難。

李惠仁過後對外強調不認識楊蕙如，更沒協助過她拍片。徵求學生及年輕人接受訪談，是為了新片《立法院：邁向權力之路》，「我已經拍了4年多，明年3、4月會跟大家見面。請不要移花接木，惡意抹黑！！」