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不爽被分手約砲又被拒 他砍高中生女友25刀判10年10月

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄曾姓男子去年9月遭高中生女友楊女提分手，想再發生性關係也遭拒，懷疑她另結新歡，氣得涉持西瓜刀在少女家附近埋伏預謀，當場猛砍25刀，造成頭骨骨折、左手2指斷裂等重傷命危。一審依成年人故意對少年犯殺人未遂罪，判12年徒刑；全案上訴後他改口認罪，高雄高分院今撤銷改判10年10月，仍可上訴。

當時就讀表演藝術科的楊姓少女，頭、頸、背、右肩、左手肘、左膝多處遭劈砍有深撕裂傷，造成頭骨骨折，左手第3、4指截斷，第5指及右尺骨開放性骨折，併多條伸肌肌腱斷裂、後骨間神經斷裂，出血性休克一度病危，多次動手術後，部分手指截肢、右手大拇指永遠無法伸直，需長期復健

判決指出，曾姓男子（22歲）去年4月底跟楊姓少女交往，但後來遭她提分手且拒再約會，懷疑另結新歡，同年9月7日傍晚近6點，曾騎車到楊女住處外面守候，一看見她走路返家，便從機車置物箱拿出西瓜刀，衝上前劈砍楊女的頭、頸及背部等25刀，楊女姑姑見狀丟安全帽制止，但直到陳姓路人上前飛踢，曾才終於停手。

合議庭勘驗監視器畫面發現，曾姓男子持續舉刀劈砍、甚至拉住楊女不讓逃脫，當楊女不支倒地，還持續彎腰朝地上揮砍數10刀未罷手，傷勢也集中致命部位；而西瓜刀的刀刃有不少缺口，部分是他先前砍家裡櫥櫃造成，也是行凶時揮砍力道猛烈。

曾姓男子一審辯稱自己患強迫症、適應障礙、焦慮症、注意力不集中症候群等精神疾病，也辯僅有傷人的意圖，在監所還抄寫金剛經迴向給少女，但合議庭依鑑定報告認定他犯案當下未受疾病影響，也無悔意或實質補償，不予減刑。

曾姓男子上訴後，改口願意承認殺人未遂犯行，但仍未和解，二審合議庭考量後撤銷改判。

曾姓男子涉持西瓜刀劈砍楊姓前女友。記者林伯驊／翻攝
曾姓男子涉持西瓜刀劈砍楊姓前女友。記者林伯驊／翻攝
曾姓男子（右）去年行凶後被警方當場逮捕。記者林伯驊／翻攝
曾姓男子（右）去年行凶後被警方當場逮捕。記者林伯驊／翻攝
曾姓男子質疑楊姓少女有新歡，涉持西瓜刀當街劈砍25刀，害少女一度命危。記者林伯驊／翻攝
曾姓男子質疑楊姓少女有新歡，涉持西瓜刀當街劈砍25刀，害少女一度命危。記者林伯驊／翻攝

骨折 殺人 復健

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