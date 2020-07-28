野柳公園管理員怒打導遊 法院判業者負連帶賠償

林姓導遊帶領陸客參觀野柳女王頭，跨越圍欄時與蔡姓園區人員起衝突，兩人互告分被判刑。衝突過程中，林被蔡打傷，向蔡及園區管理業者連帶求償125萬多元。基隆地院審理後，認定林求償有據，審酌事證判賠14萬多元。全案可上訴

判決指出，林姓導遊2018年10月間帶領中國大陸觀光團，在野柳地質公園參觀女王頭時，林跨過吊掛「請勿跨越」的圍欄，想幫大陸觀光團員拍照。蔡姓管理人員出面制止時發生衝突。

兩人爭執過程中，林用髒話辱罵蔡，蔡一氣之下動手毆打林的頭部及身體，造成林頭部出現擦傷及撕裂傷，送醫縫合8針。林告蔡傷害，蔡告林公然侮辱，基隆地院刑事庭分判有罪。

林向蔡及園區業者提起民事損害賠償訴訟，求償6個月不能工作損害65萬多元、精神慰撫金60萬元。

園區業者辯稱，蔡擔任保全員，負責現場秩序維護，不容有暴力不法行為。蔡傷害林的行為與職務行為無關，業者不用就蔡的傷害行為負連帶損害賠償責任。

法官勘驗事發時光碟畫面，顯示蔡徒手一再毆打林的頭部，林未反抗，僅一路在礁岩區閃躲，蔡緊追在後，自後方朝林頭部毆打。最後蔡從後方抱住林，雙方重心不穩先後倒地，認定蔡的傷害行為與林受傷具有相當因果關係。

法官指出，蔡執行保全職務時，因林不服取締且口出穢言，一時失控毆打林成傷，客觀上足認與執行職務有關。園區業者又未證明就選任及監督蔡已盡相當注意，或縱相當注意仍不免發生損害，應負連帶賠償責任。