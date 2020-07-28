聽新聞
test
0:00 / 0:00

野柳公園管理員怒打導遊 法院判業者負連帶賠償

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

林姓導遊帶領陸客參觀野柳女王頭，跨越圍欄時與蔡姓園區人員起衝突，兩人互告分被判刑。衝突過程中，林被蔡打傷，向蔡及園區管理業者連帶求償125萬多元。基隆地院審理後，認定林求償有據，審酌事證判賠14萬多元。全案可上訴

判決指出，林姓導遊2018年10月間帶領中國大陸觀光團，在野柳地質公園參觀女王頭時，林跨過吊掛「請勿跨越」的圍欄，想幫大陸觀光團員拍照。蔡姓管理人員出面制止時發生衝突。

兩人爭執過程中，林用髒話辱罵蔡，蔡一氣之下動手毆打林的頭部及身體，造成林頭部出現擦傷及撕裂傷，送醫縫合8針。林告蔡傷害，蔡告林公然侮辱，基隆地院刑事庭分判有罪。

林向蔡及園區業者提起民事損害賠償訴訟，求償6個月不能工作損害65萬多元、精神慰撫金60萬元。

園區業者辯稱，蔡擔任保全員，負責現場秩序維護，不容有暴力不法行為。蔡傷害林的行為與職務行為無關，業者不用就蔡的傷害行為負連帶損害賠償責任。

法官勘驗事發時光碟畫面，顯示蔡徒手一再毆打林的頭部，林未反抗，僅一路在礁岩區閃躲，蔡緊追在後，自後方朝林頭部毆打。最後蔡從後方抱住林，雙方重心不穩先後倒地，認定蔡的傷害行為與林受傷具有相當因果關係。

法官指出，蔡執行保全職務時，因林不服取締且口出穢言，一時失控毆打林成傷，客觀上足認與執行職務有關。園區業者又未證明就選任及監督蔡已盡相當注意，或縱相當注意仍不免發生損害，應負連帶賠償責任。

法官依據勞動部職類別薪資調查，受雇本國事業單位導遊、領隊及解說員，2018年7月總薪資為每月3月5533元。林因這件傷害事故不能工作的損害金額，以3個月計算為10萬6599元；精神撫慰金以3萬5000元為合理，判賠14萬1599元。

林姓導遊帶領陸客參觀野柳女王頭跨越圍欄，與蔡姓管理人員發生衝突並被打傷。林向蔡及園區管理業者連帶求償，法院判賠14萬多元。圖／聯合報系資料照片
林姓導遊帶領陸客參觀野柳女王頭跨越圍欄，與蔡姓管理人員發生衝突並被打傷。林向蔡及園區管理業者連帶求償，法院判賠14萬多元。圖／聯合報系資料照片

女王頭 導遊 野柳

延伸閱讀

土耳其維族導遊尋母未果 友人告知已被判刑

加工區舊廠房拉皮整形 五廠商共獲補助350萬元

旅遊業紓困 轉型培訓比補貼重要

遊覽車國道追撞客運 女導遊不治

相關新聞

聚賭案判6月 楊強蓉問徐乃麟：給董子綺4千萬卻不給妻

藝人徐乃麟女密友董子綺與女子楊強蓉提供聚賭場所、收取抽頭金牟利，士林地檢署依圖利聚眾賭博罪起訴兩女，士院判她們6月得易科...

樂生工程爭議 法院為何「被塑膠」？

衛福部下轄的樂生療養院，因為其院區入口的懸空陸橋工程涉及環境影響評估，公民團體向法院聲請，希望能在環境影響評估確定前，暫停施作相關工程。法院審酌了公民團體聲請的內容，並要求樂生療養院停工。

劉樂妍遭關驊控妨害名譽 高院仍判她無罪

長期在中國大陸發展的女藝人劉樂妍，認為導演關驊積欠其他演藝人員薪資，2018年2月9日下午在河北省廊坊市的如家酒店登入微...

李珍妮盜刻印章奪吳春臺千萬股權 二審逆轉判賠20萬元

名媛李珍妮被前男友、中國信託資產管理董事長吳春臺指控盜刻印章，侵占格麗茲國際精品公司（現更名為法婕緹國際公司）千萬股權，...

成了父母出氣包 滿月嬰被虐到頸椎斷裂

僅一個月大的男嬰，因吃不下被送到土城醫院，急診醫師察覺有異，替他照X光，意外發現左腿骨折，且頸椎斷裂，家屬頻頻說「平常都...

進中華電信不戴口罩 還怒推員工挫傷判罰5萬5

嘉義市何姓男子日前進入中華電信嘉義中山店，翁姓員工請他配戴口罩入店，何男和翁發生口角，將翁女推倒導致下背、骨盆挫傷；翁女...

萬華「堀江町幫」強索保護費 「韋韋」等3人遭起訴

萬華「堀江町幫」葉姓男子（42歲）帶小弟們鎖定養生館、按摩店要求插乾股、強收保護費，如店家不肯每月按時繳交保護費，就持道...

黃士修爆「助卡神拍片」挨告 李惠仁撤告改提民事求償

「核能流言終結者」臉書粉專創辦人黃士修，指控知名紀錄片導演李惠仁曾協助「卡神」楊蕙如拍攝一段選舉影片。李否認此事、批評移...

不爽被分手約砲又被拒 他砍高中生女友25刀判10年10月

高雄曾姓男子去年9月遭高中生女友楊女提分手，想再發生性關係也遭拒，懷疑她另結新歡，氣得涉持西瓜刀在少女家附近埋伏預謀，當...

野柳公園管理員怒打導遊 法院判業者負連帶賠償

林姓導遊帶領陸客參觀野柳女王頭，跨越圍欄時與蔡姓園區人員起衝突，兩人互告分被判刑。衝突過程中，林被蔡打傷，向蔡及園區管理...

台東中醫師教國標舞猥褻2女學生 沒悔意被判2年刑

台東1名林姓中醫師為一間國標舞蹈社指導老師，為求滿足自己私慾，竟對2名未成年女學生伸出狼爪，家長友人得知後報警處理。案經...

詐團收簿手辯上網找工作 法官：那有這種美差

黃男加入詐騙集團擔任「收簿手」工作，領取人頭帳戶包裹，共為詐團領取包裹2件獲報酬1000元，供詐團向4名被害人詐財20餘...

熱門新聞

抓男童頭往水裡壓被告殺人未遂 涉案人竟是警官

泳池大人掐小孩？ 大人警官否認：男童水槍噴兒女眼睛

史上最短命！汐止限高門柱6時完工 7時就被撞壞　

台北市忠孝醫院深夜起火 緊急疏散病患

值班消失還罵護理師 月薪30萬醫師遭解聘提告失敗

新港164線23公里死亡車禍 56歲女農民傷重不治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。