台東中醫師教國標舞猥褻2女學生 沒悔意被判2年刑

台東1名林姓中醫師為一間國標舞蹈社指導老師，為求滿足自己私慾，竟對2名未成年女學生伸出狼爪，家長友人得知後報警處理。案經檢察官起訴，台東地方法院日前審結，判處2年徒刑。全案可上訴。

判決書指出，林姓中醫師於105年及107年期間，分別帶小玉（化名）及小花（化名）2名女學生到高雄練舞及比賽，同住飯店時，為求滿足自己私慾，竟違反女學生意願，強行強吻、摸胸，觸摸下體等猥褻動作得逞，女學家長友人輾轉得知後，報警處理。

案經檢察官起訴，法官審理時，林坦承對小玉有猥褻行為，但對於小花則失口否認，辯稱小花因不滿遭其指責抽菸、交男朋友的事，又把舞伴拆掉跟別人搭配去參加比賽，所以才對其懷恨在心不實指控。

不過，法官傳喚相關證人及學校輔導老師，都證明小玉及小花曾遭林猥褻，且對於小玉強制猥褻部分，坦承不諱，並達成和解，但對小花部分矢口否認犯行，迄今沒有和解，犯後態不佳。