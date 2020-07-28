聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東中醫師教國標舞猥褻2女學生 沒悔意被判2年刑
台東1名林姓中醫師為一間國標舞蹈社指導老師，為求滿足自己私慾，竟對2名未成年女學生伸出狼爪，家長友人得知後報警處理。案經檢察官起訴，台東地方法院日前審結，判處2年徒刑。全案可上訴。
判決書指出，林姓中醫師於105年及107年期間，分別帶小玉（化名）及小花（化名）2名女學生到高雄練舞及比賽，同住飯店時，為求滿足自己私慾，竟違反女學生意願，強行強吻、摸胸，觸摸下體等猥褻動作得逞，女學家長友人輾轉得知後，報警處理。
案經檢察官起訴，法官審理時，林坦承對小玉有猥褻行為，但對於小花則失口否認，辯稱小花因不滿遭其指責抽菸、交男朋友的事，又把舞伴拆掉跟別人搭配去參加比賽，所以才對其懷恨在心不實指控。
不過，法官傳喚相關證人及學校輔導老師，都證明小玉及小花曾遭林猥褻，且對於小玉強制猥褻部分，坦承不諱，並達成和解，但對小花部分矢口否認犯行，迄今沒有和解，犯後態不佳。
法官認為林身為舞蹈指導老師，應基於教師身分教育、指導及保護學生，卻不思尊敬其為師長之情，反而利用學生及家長的信賴，滿足私慾，趁機對學生強制猥褻，造成被害學生身心創傷及形成陰影，危害非輕。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言