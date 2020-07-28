詐團收簿手辯上網找工作 法官：那有這種美差
黃男加入詐騙集團擔任「收簿手」工作，領取人頭帳戶包裹，共為詐團領取包裹2件獲報酬1000元，供詐團向4名被害人詐財20餘萬元，他辯稱「我是上網找工作，誤信詐團成員一面之詞」，法官不採信，依加重詐欺罪將他判刑1年10月，並沒收犯罪所得1000元。
判決書指出，黃男去年2月21日，參與「低調」、「詹子龍」、「蓮霧弟」等人的詐騙集團，擔任「收簿手」領取人頭帳戶七裹工作，每領1件包裹可領500元。黃男依指示領取2件包裹，再依指示轉寄至指定地址，供詐團成員作為人頭帳戶使用。
詐團成員於去年2月22日至同月24日，先後向杜男詐騙4萬5000餘元、詐騙何女3萬元、詐騙黃男3萬4000餘元、詐騙蕭男11萬餘元，共詐騙21萬餘元。經警循線查獲黃男。
黃男供稱，「我曾加入通訊軟體LINE上找工作的群組，對方請一個微信叫低調的男子加我，請我幫忙收包裹，我不知道他主要是要做什麼，才會聽他一面之詞，當時我真的沒有想那麼多，後面我知道這是違法的我還與低調鬧翻」。
「對方付我錢領包裹，還派車給我坐，我是覺得怪怪的，但不知道到裡不正常， 薪資也是對方匯到我家人帳戶，當下我有覺得奇怪，所以有懷疑是詐騙集團，所以我之後沒有再繼續做」。
法官以黃男接受「低調」委託，僅前往領取1件包裹即可領取500元報酬，已心生疑慮，黃男雖辯稱因相信低調所稱為合法工作而為之，然黃男與「低調」素不相識，甚至不知真實姓名資料，無任何信賴關係，因此認黃男所辯難以採信。
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