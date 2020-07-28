劉樂妍遭關驊控妨害名譽 高院仍判她無罪

長期在中國大陸發展的女藝人劉樂妍，認為導演關驊積欠其他演藝人員薪資，2018年2月9日下午在河北省廊坊市的如家酒店登入微博網誌，張貼「你媽沒教你，欠人家錢要還嗎？」文章，罵關「厚顏無恥」、「王八蛋」，關提告，台北地院判無罪。檢方上訴，台灣高等法院今駁回，劉樂妍幾篤定無罪。

本案源於劉樂妍因認為妹妹（繼父女兒）李松真遭關驊欠薪，前年2月在微博砲轟關驊，台北地檢署依公然侮辱罪起訴。

劉女在北院開庭時稱，依她15年的演藝經驗，出演都是跟導演請款，製片人將錢跟案子給導演後，演員不會知道製片人給導演多少錢，而製片人把錢給了關，關驊卻說拿去繳房租，所以關是「人渣」、「小偷」。她還表示，不想浪費社會資源，希望外界可藉此判斷關驊的品行，「我只是在揭弊」；劉女說，希望台灣的「老賴（指欠錢不還者）」去不了中國，不要讓詐騙犯四處流竄。

北院認為，劉樂妍雖指關驊「厚顏無恥」、「王八蛋」，但從言論來看，可知她是因聽聞李松真所述遭遇、並閱覽對話紀錄內容後評論，要成立公然侮辱罪並不是只靠隻字片語，而她登出的文字未帶「階級、性別、出身背景」等歧視性用語，未造成關驊「普遍的社會性名譽」受損，不成罪。

另外在加重誹謗罪部分，因李松真與關驊間的債務糾紛，劉樂妍的查證能力與一般人相同，不若政治人物或民意代表，而她查證的內容攸關身為導演的關驊招募臨時加入的劇組人員時，是否依照雙方約定給付報酬，具公共利益，資訊並非全憑臆測、想像，北院也認為不當誹謗罪。

高院開庭時卡到新冠肺炎疫情，劉樂妍都沒出庭。關驊認為劉樂妍公私不分、隨意用三字經或五字經謾罵，對他來說是極大的侮辱。關說，如他真的有私人借貸的問題，何以沒有人出來指控？關提告時，劉樂妍一度想和解，但「看到她那種態度，有夠囂張的」，就不想和解；他強調，演員的薪水不是跟導演請款。

但高院今維持一審見解，駁回檢方上訴。

聽聞判決，關驊感到「無言」，失望地表示，「只能換個想法讓心裡不平衡變平衡了」，並指「人世間的不公平就交給天處理吧，由天來審」。