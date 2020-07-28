聽新聞
test
0:00 / 0:00

劉樂妍遭關驊控妨害名譽 高院仍判她無罪

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

長期在中國大陸發展的女藝人劉樂妍，認為導演關驊積欠其他演藝人員薪資，2018年2月9日下午在河北省廊坊市的如家酒店登入微博網誌，張貼「你媽沒教你，欠人家錢要還嗎？」文章，罵關「厚顏無恥」、「王八蛋」，關提告，台北地院判無罪。檢方上訴，台灣高等法院今駁回，劉樂妍幾篤定無罪。

本案源於劉樂妍因認為妹妹（繼父女兒）李松真遭關驊欠薪，前年2月在微博砲轟關驊，台北地檢署依公然侮辱罪起訴。

劉女在北院開庭時稱，依她15年的演藝經驗，出演都是跟導演請款，製片人將錢跟案子給導演後，演員不會知道製片人給導演多少錢，而製片人把錢給了關，關驊卻說拿去繳房租，所以關是「人渣」、「小偷」。她還表示，不想浪費社會資源，希望外界可藉此判斷關驊的品行，「我只是在揭弊」；劉女說，希望台灣的「老賴（指欠錢不還者）」去不了中國，不要讓詐騙犯四處流竄。

北院認為，劉樂妍雖指關驊「厚顏無恥」、「王八蛋」，但從言論來看，可知她是因聽聞李松真所述遭遇、並閱覽對話紀錄內容後評論，要成立公然侮辱罪並不是只靠隻字片語，而她登出的文字未帶「階級、性別、出身背景」等歧視性用語，未造成關驊「普遍的社會性名譽」受損，不成罪。

另外在加重誹謗罪部分，因李松真與關驊間的債務糾紛，劉樂妍的查證能力與一般人相同，不若政治人物或民意代表，而她查證的內容攸關身為導演的關驊招募臨時加入的劇組人員時，是否依照雙方約定給付報酬，具公共利益，資訊並非全憑臆測、想像，北院也認為不當誹謗罪。

高院開庭時卡到新冠肺炎疫情，劉樂妍都沒出庭。關驊認為劉樂妍公私不分、隨意用三字經或五字經謾罵，對他來說是極大的侮辱。關說，如他真的有私人借貸的問題，何以沒有人出來指控？關提告時，劉樂妍一度想和解，但「看到她那種態度，有夠囂張的」，就不想和解；他強調，演員的薪水不是跟導演請款。

但高院今維持一審見解，駁回檢方上訴。

聽聞判決，關驊感到「無言」，失望地表示，「只能換個想法讓心裡不平衡變平衡了」，並指「人世間的不公平就交給天處理吧，由天來審」。

女藝人劉樂妍遭導演關驊控告妨害名譽，台灣高等法院今仍維持劉樂妍無罪判決。圖／聯合報系資料照片
女藝人劉樂妍遭導演關驊控告妨害名譽，台灣高等法院今仍維持劉樂妍無罪判決。圖／聯合報系資料照片

公然侮辱 新冠肺炎 台灣高等法院 劉樂妍

延伸閱讀

黃少祺拿鈔票狠砸導演馮凱臉 甩錢手軟「狂NG很過癮」

老家恩施深陷水災危險區　劉樂妍哭求：救救我的家人吧

劉樂妍罵人遭告窩大陸不出庭 導演關驊批她魚目混珠

學者點名「五大中共代言人」 講愈多愈讓人反感

相關新聞

聚賭案判6月 楊強蓉問徐乃麟：給董子綺4千萬卻不給妻

藝人徐乃麟女密友董子綺與女子楊強蓉提供聚賭場所、收取抽頭金牟利，士林地檢署依圖利聚眾賭博罪起訴兩女，士院判她們6月得易科...

樂生工程爭議 法院為何「被塑膠」？

衛福部下轄的樂生療養院，因為其院區入口的懸空陸橋工程涉及環境影響評估，公民團體向法院聲請，希望能在環境影響評估確定前，暫停施作相關工程。法院審酌了公民團體聲請的內容，並要求樂生療養院停工。

劉樂妍遭關驊控妨害名譽 高院仍判她無罪

長期在中國大陸發展的女藝人劉樂妍，認為導演關驊積欠其他演藝人員薪資，2018年2月9日下午在河北省廊坊市的如家酒店登入微...

李珍妮盜刻印章奪吳春臺千萬股權 二審逆轉判賠20萬元

名媛李珍妮被前男友、中國信託資產管理董事長吳春臺指控盜刻印章，侵占格麗茲國際精品公司（現更名為法婕緹國際公司）千萬股權，...

成了父母出氣包 滿月嬰被虐到頸椎斷裂

僅一個月大的男嬰，因吃不下被送到土城醫院，急診醫師察覺有異，替他照X光，意外發現左腿骨折，且頸椎斷裂，家屬頻頻說「平常都...

進中華電信不戴口罩 還怒推員工挫傷判罰5萬5

嘉義市何姓男子日前進入中華電信嘉義中山店，翁姓員工請他配戴口罩入店，何男和翁發生口角，將翁女推倒導致下背、骨盆挫傷；翁女...

萬華「堀江町幫」強索保護費 「韋韋」等3人遭起訴

萬華「堀江町幫」葉姓男子（42歲）帶小弟們鎖定養生館、按摩店要求插乾股、強收保護費，如店家不肯每月按時繳交保護費，就持道...

黃士修爆「助卡神拍片」挨告 李惠仁撤告改提民事求償

「核能流言終結者」臉書粉專創辦人黃士修，指控知名紀錄片導演李惠仁曾協助「卡神」楊蕙如拍攝一段選舉影片。李否認此事、批評移...

不爽被分手約砲又被拒 他砍高中生女友25刀判10年10月

高雄曾姓男子去年9月遭高中生女友楊女提分手，想再發生性關係也遭拒，懷疑她另結新歡，氣得涉持西瓜刀在少女家附近埋伏預謀，當...

野柳公園管理員怒打導遊 法院判業者負連帶賠償

林姓導遊帶領陸客參觀野柳女王頭，跨越圍欄時與蔡姓園區人員起衝突，兩人互告分被判刑。衝突過程中，林被蔡打傷，向蔡及園區管理...

台東中醫師教國標舞猥褻2女學生 沒悔意被判2年刑

台東1名林姓中醫師為一間國標舞蹈社指導老師，為求滿足自己私慾，竟對2名未成年女學生伸出狼爪，家長友人得知後報警處理。案經...

詐團收簿手辯上網找工作 法官：那有這種美差

黃男加入詐騙集團擔任「收簿手」工作，領取人頭帳戶包裹，共為詐團領取包裹2件獲報酬1000元，供詐團向4名被害人詐財20餘...

熱門新聞

抓男童頭往水裡壓被告殺人未遂 涉案人竟是警官

泳池大人掐小孩？ 大人警官否認：男童水槍噴兒女眼睛

史上最短命！汐止限高門柱6時完工 7時就被撞壞　

台北市忠孝醫院深夜起火 緊急疏散病患

值班消失還罵護理師 月薪30萬醫師遭解聘提告失敗

新港164線23公里死亡車禍 56歲女農民傷重不治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。