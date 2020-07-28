聽新聞
test
0:00 / 0:00
見檳榔西施貌美伸鹹豬手 襲臀辯「跟她玩玩」判拘役
台中市民江姓男子，去年見檳榔西施貌美如花，趁她持檳榔交給另1顧客轉身返回店內時，伸手碰觸她的臀部，經被害人提告，他辯稱跟她玩玩，並無性騷擾犯意，法官不採信，依違反性騷擾防治法將他判處拘役20日。可上訴二審。
法官審酌，江男（51歲）為逞一己私慾，竟任意碰觸女性的臀部，顯對女性的身體自主不尊重，可能對被害人心理造成陰影，犯量他坦承犯行，態度尚可，但迄今未與被害人達成調解或和解，判處拘役，可易科罰金。
判決書指出，江男於2019年11月18日上午，前往台中市東區一處檳榔攤，欲向檳榔西施購買檳榔時，見她持商品至店門口交付予另一個人，並轉身返回店內，江男加速前行，尾隨於她身後，趁她不及防備之際，以右手手掌碰觸她的臀部而性騷擾得逞。經被害人報警處理
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言