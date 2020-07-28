見檳榔西施貌美伸鹹豬手 襲臀辯「跟她玩玩」判拘役

台中市民江姓男子，去年見檳榔西施貌美如花，趁她持檳榔交給另1顧客轉身返回店內時，伸手碰觸她的臀部，經被害人提告，他辯稱跟她玩玩，並無性騷擾犯意，法官不採信，依違反性騷擾防治法將他判處拘役20日。可上訴二審。

法官審酌，江男（51歲）為逞一己私慾，竟任意碰觸女性的臀部，顯對女性的身體自主不尊重，可能對被害人心理造成陰影，犯量他坦承犯行，態度尚可，但迄今未與被害人達成調解或和解，判處拘役，可易科罰金。