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網紅夜闖樂生舊院區 認罪、道歉換緩刑2年
網紅「本本」江姓女子、「洛克」阮姓男子、「王狗」王姓男子和「技安」紀姓女子，去年3月與馬來西亞籍陳姓導演闖進樂生療養院舊院區拍攝都市傳說影片，因此吃上刑事官司，經新北地院審理後，王、阮2人今天被依侵入他人建築物罪判拘役10日，王、紀2人也因同罪被判拘役8日，均得易科罰金，緩刑2年。
據了解，4名網紅已和樂生調解，除了拍攝道歉影片外，還需賠償一定金額，而樂生具狀向法院陳述意見時，請求法院對王男和紀女從輕量刑，對於其他人則請求法院依職權處分。
新北地院日前開準備庭，除陳姓導演因歸國未到，江女4人均認罪。法官除了裁定改用簡易判決程序進行審理，同時也勸4人謹言慎行，「盡量散播正面能量」，把守規矩、守法律的觀念帶給大家。
法官調查，江女等人犯行雖然該責難，但審酌他們沒有前科，是一時失慮犯錯，犯後均已坦承，經此次偵審程序後應知所警惕，因此宣告緩刑2年。不過，為了預防再犯的必要，4人須接受4小時的法治教育，緩刑期間交付保護管束。
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